Bagnaia sulle lamentele di Martin in materia di pneumatici: ottenere il massimo da essi

"Forse a Jorge è successa la stessa cosa che è successa a me sabato", ha ipotizzato Pecco Bagnaia poco dopo la gara principale di Doha , riferendosi alla mancanza di grip che ha descritto al posteriore nella volata di sabato.

Tuttavia, ciò che il pilota della Ducati non ha detto, in parte perché le critiche aperte alla Michelin sono vietate per contratto, è stato espresso molto chiaramente da Jorge Martin nella sua delusione di domenica sera: si è sentito defraudato delle sue possibilità di campionato del mondo da uno pneumatico posteriore duro come la pietra.

Bagnaia è stato più diplomatico sull'argomento quando gli è stato chiesto delle lamentele del suo rivale per il titolo. "Purtroppo capitano situazioni come questa e non si possono gestire. Puoi preparare l'intero weekend in modo perfetto, poi inizi la gara e la sensazione è diversa. Dobbiamo migliorare questo aspetto e sappiamo bene che questo tipo di problema sta aumentando in questo momento perché il ritmo e il limite vengono spinti sempre di più. Stiamo diventando sempre più veloci. Se si fa un confronto anche con l'anno scorso, su alcune piste [sulla distanza di gara] eravamo dieci o 15 secondi più lenti, come ad esempio in Malesia. Quindi una piccola cosa con gli pneumatici può fare una grande differenza".

"Nella volata il mio pneumatico posteriore non era perfetto come quello di sabato mattina. Questo può farmi perdere due o tre decimi a giro. Non è molto, ma può fare una grande differenza", ha riassunto il pilota della Ducati. "Dobbiamo affrontarlo e trarre il massimo da queste situazioni. Forse sono stato fortunato che la gara di sabato sia durata solo undici giri. Ma non si può controllare".

Martin ha avuto il problema al pneumatico nella gara principale per 22 giri e non è riuscito a concludere oltre il 10° posto. Di conseguenza, Bagnaia ha portato il suo vantaggio a 21 punti in seconda posizione. "Arrivare a Valencia con questo vantaggio mi mette sicuramente nella migliore situazione possibile", ha detto il campione in carica. "Ma è molto facile perdere punti in questo campionato, dove ogni fine settimana sono in palio fino a 37 punti. Sicuramente non sarà facile, ma siamo nella migliore situazione possibile", ha sottolineato il 26enne italiano.

Il Campione del Mondo Moto2 2018 ha già lottato per il titolo contro l'asso della Yamaha Fabio Quartararo in ciascuno degli ultimi due anni, e in questa stagione si troverà contro un altro pilota del marchio. Si tratta della battaglia più dura della sua carriera nel Campionato del Mondo? "Sì, sicuramente, anche perché ho commesso molti errori in questa stagione", ha ammesso Bagnaia. "Avremmo potuto avere molti più punti ora, ma nonostante gli errori siamo sempre in lotta per il Campionato del Mondo. Lottare contro un corridore così forte e così energico, soprattutto nella caccia ai tempi e nelle volate, non è facile, anche perché ha la stessa moto e possiamo confrontare i dati".

"Rispetto all'anno scorso, è molto più difficile. Ma credo che stiamo gestendo bene la situazione e la domenica siamo sempre molto competitivi e forti. Per il prossimo anno - e prima ancora per Valencia - dovrò sicuramente migliorare il mio feeling al sabato", dice Pecco.

Risultati gara MotoGP, Doha (19.11.):

1° Di Giannantonio, Ducati, 22 giri in 41:43.654 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec.

3° Marini, Ducati, + 4,408

4° Viñales, Aprilia, + 4,488

5° Binder, KTM, + 7,246

6° Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7° Quartararo, Yamaha, + 7.828

8° Bastianini, Ducati, + 8.239

9° Miller, KTM, + 11.509

10° Martin, Ducati, + 14.819

11° Marc Márquez, Honda, + 14.964

12° Zarco, Ducati, + 17.431

13° Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14° Mir, Honda, +18.673

15° Augusto Fernández, KTM, +21.455

16° Morbidelli, Yamaha, +21.474

17° Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18° Pol Espargaró, KTM, +27.194

19° Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 giri in meno

- Lecuona, Honda, 1° giro non completato

Risultato MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, +12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, + 19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 37 gare su 39:

1° Bagnaia, 437 punti. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 663 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 620 punti (campione del mondo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.