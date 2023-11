Bagnaia sobre as queixas de Martin em relação aos pneus: "Tire o máximo partido deles

Após o frustrante GP do Qatar, Jorge Martin queixou-se de que o Campeonato do Mundo de MotoGP de 2023 tinha sido decidido por um mau pneu. O líder do Campeonato do Mundo, Pecco Bagnaia, conhece o problema por experiência própria.

"Talvez tenha acontecido com o Jorge o mesmo que aconteceu comigo no sábado", supôs Pecco Bagnaia logo após a corrida principal em Doha , referindo-se à falta de aderência que descreveu na traseira no sprint de sábado.

No entanto, o que o piloto de fábrica da Ducati não disse, em parte porque as críticas abertas à Michelin são contratualmente proibidas, foi expresso de forma muito clara por Jorge Martin na sua desilusão no domingo à noite: sentiu-se enganado nas suas hipóteses de ser campeão do mundo por um pneu traseiro que era duro como pedra.

Bagnaia foi mais diplomático sobre o assunto quando questionado sobre as queixas do seu rival no título. "Infelizmente, temos situações como esta - e não se pode gerir isso. Podemos preparar o fim de semana todo na perfeição, mas depois começamos a corrida e a sensação é diferente. Temos de melhorar essa situação e também sabemos muito bem que este tipo de problema está a aumentar neste momento, porque o ritmo e os limites estão a ser cada vez mais exigidos. Estamos a ficar cada vez mais rápidos. Se compararmos com o ano passado, em algumas pistas [na distância da corrida] fomos dez ou 15 segundos mais lentos, como na Malásia, por exemplo. Portanto, uma pequena coisa com os pneus pode fazer uma grande diferença."

"No sprint, o meu pneu traseiro não estava tão perfeito como o de sábado de manhã. Isso pode levar-me a perder dois a três décimos por volta. Não é muito, mas pode fazer uma grande diferença", resumiu o piloto da Ducati. "Temos de lidar com isso e tirar o máximo partido destas situações. Talvez tenha tido sorte por a corrida de sábado ter apenas onze voltas. Mas não se pode controlar isso."

Martin teve o problema de pneus na corrida principal ao longo de 22 voltas e não conseguiu terminar acima do 10º lugar. Como resultado, Bagnaia aumentou a sua vantagem para 21 pontos no segundo lugar. "Chegar a Valência com esta vantagem coloca-me certamente na melhor situação possível", disse o atual campeão. "Mas é muito fácil perder pontos neste campeonato, onde estão em jogo até 37 pontos em cada fim de semana. Certamente não será fácil, mas estamos na melhor situação possível", enfatizou o italiano de 26 anos.

O Campeão do Mundo de Moto2 de 2018 já lutou pelo título contra o ás da Yamaha, Fabio Quartararo, nos últimos dois anos, e esta época vai defrontar um outro piloto da marca. Será esta a batalha mais difícil da sua carreira no Campeonato do Mundo até agora? "Sim, de certeza, também porque cometi muitos erros esta época", admitiu Bagnaia. "Podíamos ter muito mais pontos agora, mas apesar dos erros estamos sempre na luta pelo Campeonato do Mundo. Lutar contra um piloto que é tão forte e tão enérgico, especialmente na perseguição dos tempos e nos sprints, não é fácil - também porque ele tem a mesma mota e podemos comparar os dados."

"Em comparação com o ano passado, é muito mais difícil. Mas penso que estamos a lidar bem com a situação e somos sempre muito competitivos e fortes no domingo. Para o próximo ano - e mesmo antes disso para Valência - vou certamente ter de melhorar as minhas sensações no sábado," diz Pecco.

Resultado da corrida de MotoGP, Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn em 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2,734 seg

3º Marini, Ducati, + 4,408

4º Viñales, Aprilia, + 4,488

5º Binder, KTM, + 7,246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7º Quartararo, Yamaha, + 7,828

8º Bastianini, Ducati, + 8,239

9º Miller, KTM, + 11,509

10º Martin, Ducati, + 14,819

11º Marc Márquez, Honda, + 14,964

12º Zarco, Ducati, + 17,431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14º Mir, Honda, +18,673

15º Augusto Fernández, KTM, +21,455

16º Morbidelli, Yamaha, +21,474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22,142

18º Pol Espargaró, KTM, +27,194

19º Nakagami, Honda, +27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 voltas abaixo

- Lecuona, Honda, 1ª volta não completada

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, +12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, + 19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 37 de 39 corridas:

1º Bagnaia, 437 pontos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 663 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 620 pontos (campeã do mundo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.