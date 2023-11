Jerez : Bradl et Pirro préparent le test de Valence

Ce week-end, le titre MotoGP 2023 sera attribué lors de la finale de la saison à Valence, mais en même temps, tout se prépare en coulisses pour la seule et donc très importante journée d'essais avec les pilotes titulaires avant la pause hivernale : Le mardi 28 novembre, la pré-saison 2024 débutera sur le circuit Ricardo Tormo - les fans pourront notamment se réjouir des débuts de Marc Márquez sur la Ducati de Gresini et des premiers tours de roue en MotoGP du champion du monde Moto2 Pedro Acosta sur la RC16.

On observera bien sûr avec intérêt ce que les constructeurs vont inventer pour 2024, bien que le dernier état de développement ne soit alors généralement mis en piste que lors des essais de février (du 6 au 8 février à Sepang et du 19 au 20 février au Qatar).

Afin de préparer les tests de Valence, les équipes d'essais du HRC, de Ducati et de KTM se sont rendues cette semaine sur le circuit de Jerez - Michele Pirro mercredi et jeudi, Stefan Bradl a même déjà roulé trois jours depuis lundi. A l'extérieur, on peut clairement voir que la RC213V est en train d'être peaufinée, notamment au niveau de l'aérodynamique, comme cela avait déjà été le cas lors des précédents tests à Jerez (31 octobre et 1er novembre).

Jonas Folger est également en action à Jerez, il teste une moto Moto2 pour WP Suspension aux côtés de Mika Kallio. L'entreprise appartenant au groupe Pierer Mobility a déjà remporté 14 victoires en Moto2-GP avec KTM et prévoit d'équiper la saison prochaine les équipes Moto2 de Red Bull KTM Ajo, GASGAS Aspar et Liqui Moly Husqvarna IntactGP d'Öhlins avec WP.