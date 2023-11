Jerez: Bradl e Pirro si preparano per il test di Valencia

Il titolo della MotoGP 2023 si deciderà questo fine settimana nel finale di stagione a Valencia, ma allo stesso tempo si sta già preparando tutto dietro le quinte per l'unica e quindi particolarmente importante giornata di test con i piloti regolari prima della pausa invernale: Martedì 28 novembre, sul Circuito Ricardo Tormo, inizierà la pre-stagione 2024 - tra l'altro, gli appassionati potranno assistere al debutto di Marc Márquez sulla Ducati Gresini e ai primi giri in MotoGP del Campione del Mondo Moto2 Pedro Acosta sulla RC16.

Naturalmente, sarà interessante vedere anche ciò che le case produttrici hanno preparato per il 2024, anche se di solito la fase finale dello sviluppo non viene portata in pista fino ai test di febbraio (dal 6 all'8 febbraio a Sepang e dal 19 al 20 febbraio in Qatar).

In preparazione ai test di Valencia, i test team HRC, Ducati e KTM sono in azione questa settimana al Circuito di Jerez - Michele Pirro mercoledì e giovedì, Stefan Bradl ha girato per tre giorni da lunedì. Dall'esterno, è evidente che la RC213V è in fase di messa a punto, anche per quanto riguarda l'aerodinamica, come già avvenuto nel precedente test di Jerez (31 ottobre e 1° novembre).

A Jerez è in azione anche Jonas Folger, che sta testando insieme a Mika Kallio una Moto2 per WP Suspension. L'azienda, che appartiene al Gruppo Pierer Mobility, ha già ottenuto 14 vittorie in Moto2 GP con KTM e ha in programma di convertire i team Moto2 di Red Bull KTM Ajo, GASGAS Aspar e Liqui Moly Husqvarna IntactGP da Öhlins a WP nella prossima stagione.