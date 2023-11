Jerez: Bradl e Pirro preparam-se para o teste de Valência

Os fãs do MotoGP vão ter de esperar até terça-feira para assistir ao primeiro teste de inverno com todas as estrelas, mas os pilotos de testes da Honda e da Ducati já nos estão a dar uma amostra de 2024: as imagens.

O título de MotoGP de 2023 será decidido este fim de semana no final da temporada em Valência, mas ao mesmo tempo tudo já está a ser preparado nos bastidores para o único e, portanto, particularmente importante dia de testes com os pilotos regulares antes da pausa de inverno: Na terça-feira, 28 de novembro, a pré-época de 2024 começa no Circuito Ricardo Tormo - entre outras coisas, os fãs podem esperar a estreia de Marc Márquez na Gresini Ducati e as primeiras voltas de MotoGP do Campeão do Mundo de Moto2 Pedro Acosta na RC16.

Naturalmente, também será interessante ver o que os fabricantes apresentam para 2024, embora a fase final de desenvolvimento não seja normalmente levada para a pista até aos testes de fevereiro (de 6 a 8 de fevereiro em Sepang e de 19 a 20 de fevereiro no Qatar).

Em preparação para o teste de Valência, as equipas de teste da HRC, Ducati e KTM estão em ação esta semana no Circuito de Jerez - Michele Pirro na quarta e quinta-feira, Stefan Bradl tem estado a rodar durante três dias desde segunda-feira. Do exterior, é claro que a RC213V está a ser afinada, incluindo a aerodinâmica, tal como aconteceu no teste anterior em Jerez (31 de outubro e 1 de novembro).

Também em ação em Jerez está Jonas Folger, que está a testar ao lado de Mika Kallio numa máquina de Moto2 para a WP Suspension. A empresa, que pertence ao Pierer Mobility Group, já alcançou 14 vitórias de Moto2 GP com a KTM e está a planear converter as equipas de Moto2 da Red Bull KTM Ajo, GASGAS Aspar e Liqui Moly Husqvarna IntactGP de Öhlins para WP na próxima época.