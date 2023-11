Infração à pressão dos pneus: 15 condutores são penalizados com tempo

Na época de 2023 do MotoGP, a pressão dos pneus dianteiros será monitorizada pela primeira vez através de sensores normalizados da LDL. Originalmente, seriam impostas sanções drásticas após apenas três Grandes Prémios se as pressões mínimas prescritas pela Michelin não fossem respeitadas.

Com efeito, o fornecedor francês está convencido de que uma pressão inferior a este limite pode pôr em causa a durabilidade do pneu, tanto mais que os crescimentos aerodinâmicos, os dispositivos, etc., exercem cada vez mais pressão sobre o pneu dianteiro.

Por outro lado, menos pressão significa mais aderência. Além disso, os pilotos e as equipas sublinham repetidamente que não podem nem querem arrancar com uma pressão demasiado elevada, porque a temperatura dos pneus e, consequentemente, a pressão do ar no pneu dianteiro aumentam rapidamente no pelotão, o que, por sua vez, aumenta o risco de despiste - e o desenrolar da corrida é, naturalmente, quase impossível de prever.

Na prática, a implementação deste regulamento revelou-se complicada e a sua introdução foi adiada várias vezes até que o regulamento entrou finalmente em vigor com o GP de Silverstone, após a pausa de verão.

Aplica-se o seguinte: o valor-alvo para o pneu dianteiro, que foi fixado em 1,88 bar (mas que pode variar ligeiramente consoante a pista), deve ser mantido durante mais de 30% do tempo no sprint (15 ou menos voltas) e mais de 50% no Grande Prémio (mais de 15 voltas).

Como o sistema é novo e foi introduzido durante uma época em curso, não há ameaça de desqualificação até nova ordem. Em vez disso, os comissários da FIM MotoGP concordaram com um sistema de penalização escalonado sob a forma de penalizações de tempo, que são somadas após a corrida:



1ª infração: Advertência

2ª infração: penalização de 3 segundos

3ª infração: penalização de 6 segundos

4ª infração: penalização de 12 segundos

No GP da Catalunha, Maverick Viñales foi o primeiro piloto de MotoGP a receber uma advertência. No GP da Tailândia, foi o seu companheiro de equipa na Aprilia, Aleix Espargaró, o primeiro a receber uma penalização de 3 segundos por tempo, devido à segunda infração à pressão dos pneus da presente temporada, que o fez cair do quinto para o oitavo lugar da classificação.

Um cenário que ameaça toda uma série de ases do MotoGP no final da temporada: 18 pilotos já receberam uma advertência oficial. Pedrosa, Bautista e Lecuona não vão estar na grelha em Valência, enquanto os restantes 15 pilotos de MotoGP desta longa lista estão ameaçados com penalizações de tempo para a próxima infração - incluindo ambos os candidatos ao título.

Até agora, foram emitidos avisos oficiais sobre a pressão dos pneus:

Maverick Viñales (Aprilia) na corrida do GP de Montmeló

Dani Pedrosa* (KTM) na corrida do GP de Misano

Franco Morbidelli (Yamaha) na corrida do GP de Mandalika

Raúl Fernández (Aprilia) no GP de Mandalika

Aleix Espargaró (Aprilia) na corrida do GP de Mandalika

Marco Bezzecchi (Ducati) na corrida do GP de Mandalika

Pol Espargaró (KTM) na corrida do GP de Buriram

Jorge Martin (Ducati) na corrida do GP de Buriram

Marc Márquez (Honda) na corrida do GP de Buriram

Pecco Bagnaia (Ducati) na corrida do GP de Sepang

Luca Marini (Ducati) na corrida do GP de Sepang

Álvaro Bautista* (Ducati) na corrida do GP de Sepang

Enea Bastianini (Ducati) na corrida do GP de Sepang

Iker Lecuona* (Honda) no GP de Sepang

Johann Zarco (Ducati) na corrida do GP de Lusail

Augusto Fernández (KTM) na corrida do GP de Lusail

Jack Miller (KTM) na corrida do GP de Lusail

Alex Márquez (Ducati) numa corrida do GP de Lusail



*= Piloto de substituição

Uma penalização de 3 segundos para a segunda infração:

Aleix Espargaró (Aprilia) na corrida do GP de Buriram