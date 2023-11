Cristian Gabbarini: "Pecco aún está aprendiendo"

Cristian Gabbarini ya estaba allí en 2007, cuando Casey Stoner ganó en Japón el primer campeonato del mundo para Ducati. El año pasado, condujo a Francesco "Pecco" Bagnaia al segundo título para la escuadra de Borgo Panigale quince años después del histórico éxito de Stoner. Gabbarini y Bagnaia son dos personalidades tranquilas que se llevan bien.

Cristian, ¿qué te sorprendió e impresionó cuando conociste a Pecco por primera vez?

Desde un punto de vista humano, enseguida me di cuenta de que Pecco es un buen tipo. Muy tranquilo y muy educado. Técnicamente, era muy rápido con neumáticos nuevos y eso era importante para la clasificación. Pero le costaba con neumáticos usados y tenía mucho que aprender cuando los neumáticos se degradaban. Me impresionó y me sigue impresionando su capacidad para adaptar su estilo de pilotaje a las condiciones. Cuando se incorporó al equipo Pramac Ducati, no frenaba tarde. Ahora es muy fuerte en las frenadas y rápido con neumáticos viejos. Esto no es normal y no se puede esperar de todos los pilotos. Pero ha sabido adaptar algunas cosas a su estilo de pilotaje que le han ayudado mucho.

¿Habláis mucho de reglajes y tácticas?

Sí, hablamos de la mejor manera de afrontar una carrera e intentamos desarrollar una estrategia para cada escenario. Aunque a veces una carrera no salga como uno espera. Pero eso forma parte de nuestro trabajo. Al final, él, como piloto, toma las decisiones. Nunca me presiona. La presión viene con mi trabajo y viene de muchas cosas, como mi posición en el campeonato. Pero como he dicho, trabajar con él es muy fácil, es un tipo tranquilo y educado que sabe escuchar. Puede decir "no" de vez en cuando, pero luego puede decir "sí" después de pensarlo.

¿Cuándo veremos a Pecco en su mejor momento?

Se desarrolló desde el principio. Pero cuando se unió al equipo oficial Ducati, dio un gran paso adelante. Y sigue evolucionando. A veces hace algo que no esperábamos. Así es como consigue sorprendernos, incluso cuando creemos que ya conocemos su nivel. Luego hace algo inesperado en la siguiente carrera y eso demuestra que sigue aprendiendo como piloto.

En su opinión, ¿cuál ha sido su mejor carrera este año?

Una de las mejores fue sin duda Jerez. Tuvimos problemas todo el fin de semana, pero al final llegó incluso al último paso de la carrera. Aprendió algo en esa carrera. Quizá recuerdes que tuvo que ceder una posición después de adelantar a Jack [Miller]. Pensé que no era nada especial, pero aún así... Volvió a adelantar a Jack y se dio cuenta de cuándo y dónde tenía que atacar a Brad [Binder] para ganar la carrera.



Para mí fue la carrera perfecta, una clase magistral. Austria también fue una buena carrera, pero sabemos que la Ducati siempre es fuerte en el Red Bull Ring, así que esperábamos hacer una buena carrera allí. Pero en Jerez es fácil tener problemas por el trazado de la pista, así que creo que ha sido la mejor carrera.

Has trabajado con Stoner y también con Lorenzo. ¿Son usted y Pecco la pareja perfecta?

La pareja ideal es cuando ambos se llevan a la perfección. Cada vez que eso ocurre, sois la pareja perfecta. Para mí, ése es el caso con Pecco.