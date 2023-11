Cristian Gabbarini : "Pecco continue d'apprendre".

En 2007, Cristian Gabbarini était déjà présent lorsque Casey Stoner a remporté le premier championnat du monde pour Ducati au Japon. L'année précédente, quinze ans après le succès historique de Stoner, il a conduit Francesco "Pecco" Bagnaia vers un deuxième titre pour la troupe de Borgo Panigale. Gabbarini et Bagnaia sont deux personnalités calmes qui vont bien ensemble.

Cristian, qu'est-ce qui t'a surpris et impressionné lorsque tu as rencontré Pecco pour la première fois ?

Sur le plan humain, j'ai tout de suite remarqué que Pecco était un bon gars. Très calme et très poli. Techniquement, il était très rapide avec des pneus neufs et c'était important pour les qualifications. Mais il a eu des problèmes avec les pneus usagés et a dû apprendre beaucoup de choses lorsque les pneus se sont dégradés. J'ai été et je suis toujours impressionné par sa capacité à adapter son style de pilotage aux conditions. Lorsqu'il a rejoint l'équipe Pramac Ducati, il n'était pas un freineur tardif. Maintenant, il est très fort sur les freins et rapide avec de vieux pneus. Ce n'est pas normal et on ne peut pas attendre cela de tous les pilotes. Mais il a pu adapter certaines choses à son style de pilotage, ce qui l'a beaucoup aidé.

Vous parlez beaucoup de set-up et de tactique ?

Oui. Nous parlons de la meilleure façon d'aborder une course et nous essayons de développer une stratégie pour chaque scénario. Même si parfois une course ne se déroule pas comme prévu. Mais cela fait partie de notre travail. Au final, c'est lui - en tant que pilote - qui prend les décisions. Il ne me met jamais la pression. La pression est liée à mon travail et provient de nombreuses choses, comme la position au championnat. Mais comme je l'ai dit, la collaboration avec lui est très facile, c'est un type calme et poli qui sait écouter. Il peut dire "non" de temps en temps, mais il peut ensuite dire "oui" après y avoir réfléchi.

Quand verrons-nous Pecco à son meilleur niveau ?

Il a évolué dès le début. Mais lorsqu'il a rejoint l'équipe d'usine Ducati, il a fait un grand pas en avant. Et il continue à se développer. Parfois, il fait des choses auxquelles nous ne nous attendions pas. Il parvient ainsi à nous surprendre, même si nous pensons déjà connaître son niveau. Puis il fait quelque chose d'inattendu dans la course suivante, ce qui prouve qu'il continue à apprendre en tant que pilote.

Quelle a été, selon toi, sa meilleure course cette année ?

L'une des meilleures a été sans aucun doute Jerez. Nous avons eu des problèmes tout au long du week-end, mais à la fin, il a même fait le dernier pas en course. Il a appris quelque chose pendant cette course. Tu te souviens peut-être qu'il a dû céder une position après avoir dépassé Jack [Miller]. Je pensais que ce n'était pas grave, mais quand même... Il a dépassé Jack une nouvelle fois et a compris quand et où il devait attaquer Brad [Binder] pour gagner la course.



Pour moi, c'était la course parfaite, une classe de maître. L'Autriche a également été une bonne course, mais nous savons que les Ducati sont toujours fortes sur le Red Bull Ring, nous nous attendions donc à y faire une bonne course. Mais à Jerez, on peut facilement avoir des problèmes à cause de la configuration du circuit, donc je pense que c'était la meilleure course.

Tu as travaillé avec Stoner et aussi avec Lorenzo. Est-ce que Pecco et toi formez le couple parfait ?

Le couple idéal, c'est quand les deux s'entendent parfaitement. Chaque fois que cela se produit, vous êtes le couple parfait. Dans mon cas, c'est le cas avec Pecco.