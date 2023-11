Cristian Gabbarini: "Pecco sta ancora imparando"

Cristian Gabbarini è il suo capo equipaggio dal debutto di Pecco Bagnaia in MotoGP nella stagione 2019. L'esperto italiano ha già lavorato con star del calibro di Casey Stoner e Jorge Lorenzo ed è ora in procinto di un nuovo successo.

Cristian Gabbarini era già presente nel 2007, quando Casey Stoner vinse il primo campionato del mondo per la Ducati in Giappone. L'anno scorso ha guidato Francesco "Pecco" Bagnaia alla conquista del secondo titolo per la squadra di Borgo Panigale, quindici anni dopo lo storico successo di Stoner. Gabbarini e Bagnaia sono due personalità tranquille che vanno d'accordo.

Cristian, cosa ti ha sorpreso e colpito quando hai incontrato Pecco per la prima volta?

Dal punto di vista umano, ho capito subito che Pecco è un bravo ragazzo. Molto calmo e molto educato. Tecnicamente, era molto veloce con le gomme nuove e questo era importante per le qualifiche. Ma ha faticato con le gomme usate e ha avuto molto da imparare quando le gomme si sono degradate. Ero e sono tuttora impressionato dalla sua capacità di adattare il suo stile di guida alle condizioni. Quando è entrato a far parte del team Pramac Ducati, non era uno che frenava tardi. Ora è molto forte in frenata e veloce con le gomme vecchie. Questo non è normale e non ci si può aspettare da tutti i piloti. Ma è stato in grado di adattare alcune cose al suo stile di guida che lo hanno aiutato molto.

Parlate molto di assetto e tattica?

Sì, parliamo del modo migliore per affrontare una gara e cerchiamo di sviluppare una strategia per ogni scenario. Anche se una gara a volte non va come ci si aspetta. Ma questo fa parte del nostro lavoro. Alla fine è lui, come pilota, a prendere le decisioni. Non mi mette mai sotto pressione. La pressione è legata al mio lavoro e deriva da molte cose, come la mia posizione nel campionato. Ma come ho detto, lavorare con lui è molto facile, è un ragazzo calmo ed educato che sa ascoltare bene. Ogni tanto può dire "no", ma poi può dire "sì" dopo averci pensato.

Quando vedremo Pecco al suo meglio?

Si è sviluppato fin dall'inizio. Ma quando è entrato a far parte del team Ducati, ha fatto un grande passo avanti. E si sta ancora sviluppando. A volte fa qualcosa che non ci aspettiamo. È così che riesce a sorprenderci, anche quando pensiamo di conoscere già il suo livello. Poi fa qualcosa di inaspettato nella gara successiva e questo dimostra che sta ancora imparando come pilota.

Secondo lei, qual è stata la sua gara migliore quest'anno?

Una delle migliori è stata sicuramente quella di Jerez. Abbiamo avuto problemi per tutto il weekend, ma alla fine è riuscito a fare l'ultimo passo in gara. Ha imparato qualcosa durante quella gara. Forse ricorderete che ha dovuto cedere una posizione dopo aver superato Jack [Miller]. Pensavo che non fosse niente di speciale, ma comunque... Ha superato di nuovo Jack e ha capito quando e dove doveva attaccare Brad [Binder] per vincere la gara.



Per me è stata la gara perfetta, una masterclass. Anche in Austria è stata una bella gara, ma sappiamo che la Ducati è sempre forte al Red Bull Ring, quindi ci aspettavamo di fare una bella gara. Ma a Jerez è facile che si verifichino problemi a causa della conformazione della pista, quindi credo che sia stata la gara migliore.

Hai lavorato con Stoner e anche con Lorenzo. Tu e Pecco siete una coppia perfetta?

La coppia ideale è quando entrambi vanno perfettamente d'accordo. Ogni volta che questo accade, la coppia è perfetta. Per me questo è il caso di Pecco.