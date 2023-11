Cristian Gabbarini: "Pecco ainda está a aprender"

Cristian Gabbarini tem sido o seu chefe de equipa desde a estreia de Pecco Bagnaia no MotoGP na época de 2019. O experiente italiano já trabalhou com estrelas como Casey Stoner e Jorge Lorenzo e está agora à beira de um novo sucesso.

Cristian Gabbarini já lá estava em 2007 quando Casey Stoner ganhou o primeiro campeonato do mundo para a Ducati no Japão. No ano passado, conduziu Francesco "Pecco" Bagnaia ao segundo título da equipa de Borgo Panigale, quinze anos após o êxito histórico de Stoner. Gabbarini e Bagnaia são duas personalidades calmas que combinam bem.

Cristian, o que te surpreendeu e impressionou quando conheceste o Pecco pela primeira vez?

Do ponto de vista humano, apercebi-me imediatamente de que o Pecco é um bom rapaz. Muito calmo e muito educado. Tecnicamente, ele foi muito rápido com pneus novos e isso foi importante para a qualificação. Mas teve dificuldades com os pneus usados e teve muito que aprender quando os pneus se degradaram. Fiquei e continuo impressionado com a sua capacidade de adaptar o seu estilo de condução às condições. Quando se juntou à equipa Pramac Ducati, não era um travão tardio. Agora é muito forte nos travões e rápido com pneus velhos. Isto não é normal e não se pode esperar de todos os pilotos. Mas ele foi capaz de adaptar algumas coisas ao seu estilo de condução que o ajudaram muito.

Falam muito sobre a afinação e as tácticas?

Sim, falamos sobre a melhor forma de abordar uma corrida e tentamos desenvolver uma estratégia para cada cenário. Mesmo que, por vezes, uma corrida não corra como esperamos. Mas isso faz parte do nosso trabalho. No final, é ele - como piloto - que toma as decisões. Ele nunca me coloca sob pressão. A pressão vem com o meu trabalho e vem de muitas coisas, como a minha posição no campeonato. Mas, como já disse, trabalhar com ele é muito fácil, é um tipo calmo e educado que ouve bem. Pode dizer "não" de vez em quando, mas depois pode dizer "sim" depois de pensar no assunto.

Quando é que vamos ver o Pecco no seu melhor?

Ele desenvolveu-se desde o início. Mas quando entrou para a equipa de fábrica da Ducati, deu um grande passo em frente. E continua a evoluir. Por vezes, ele faz algo que não esperávamos. É assim que ele consegue surpreender-nos, mesmo quando pensamos que já conhecemos o seu nível. Depois faz algo inesperado na corrida seguinte e isso prova que ainda está a aprender como piloto.

Na sua opinião, qual foi a melhor corrida deste ano?

Uma das melhores foi sem dúvida Jerez. Tivemos problemas durante todo o fim de semana, mas no final ele chegou mesmo à última etapa da corrida. Ele aprendeu alguma coisa durante essa corrida. Talvez se lembrem que ele teve de ceder uma posição depois de ultrapassar o Jack [Miller]. Achei que não era nada de especial, mas mesmo assim ... Ele voltou a ultrapassar o Jack e percebeu quando e onde tinha de atacar o Brad [Binder] para ganhar a corrida.



Para mim, foi a corrida perfeita, uma aula de mestre. A Áustria também foi uma boa corrida, mas sabemos que a Ducati é sempre forte no Red Bull Ring, por isso esperávamos ter uma boa corrida lá. Mas em Jerez podemos facilmente ter problemas devido ao traçado da pista, por isso penso que foi a melhor corrida.

Trabalhaste com o Stoner e também com o Lorenzo. Tu e o Pecco são o par perfeito?

O par ideal é quando ambos se dão perfeitamente. Sempre que isso acontece, é o par perfeito. Para mim, é esse o caso do Pecco.