Zarco : "Jorge chez Lenovo serait mauvais pour Pramac".

Après huit victoires en sprint et quatre victoires en GP lors des 19 premiers Grands Prix, les dirigeants de Ducati Corse se demandent naturellement s'ils ne devraient pas remplacer le pilote officiel Lenovo Ducati Enea Bastianini par Jorge Martin pour 2024.

"Si Jorge était transféré chez Lenovo, ce serait le pire des revers pour l'équipe Pramac", a constaté Johann Zarco. "Car pour l'instant, tout fonctionne bien, il se bat pour le championnat du monde. Pour le propriétaire de l'équipe, Paolo Campinoti, ce ne serait pas une bonne chose, et pour l'équipe d'usine, cela créerait simplement encore plus de problèmes pour Pecco. Pour l'instant, les deux pilotes font leur travail. S'il devait y avoir un échange de place, ce serait étrange. Les contrats ont été signés. Pourquoi un tel changement devrait-il avoir lieu maintenant ? Martin a signé l'année dernière pour deux ans chez Ducati. Il était prévu qu'il roule avec une moto d'usine chez Pramac et qu'il soit traité presque comme un pilote d'usine et Pramac presque comme une équipe d'usine. Oui, en raison de ses résultats, il pourrait mériter sa place dans l'équipe d'usine. Mais il a été convenu autre chose, ce qui signifie qu'ils doivent éjecter Bastianini dans l'équipe d'usine".

"Bien sûr, Bastianini n'a pas trouvé cette année les sensations qu'il voulait pour la GP23. Mais il a subi une grave et longue blessure en début de saison. Néanmoins, il serait étrange qu'un tel changement ait lieu maintenant", a constaté Zarco. "Dans ce genre de jeu contractuel, tu perds parfois espoir...".

L'équipe Pramac serait-elle un meilleur environnement pour Jorge, car il y aurait moins de pression que dans l'équipe d'usine ? Zarco : "Hum. Dans la manière dont Jorge aborde sa tâche en ce moment, presque rien ne peut lui arriver. Il est extrêmement concentré et se sent super bien. S'il peut retrouver cet état d'esprit dans l'équipe d'usine, il sera également rapide. Mais chez Pramac, nous travaillons presque comme une équipe d'usine. C'est pourquoi je suis persuadé qu'il obtiendrait les mêmes performances dans l'équipe d'usine s'il la quittait. Il emmènerait certainement avec lui son équipe technique avec Daniele Romagnoli et son ingénieur de données. Si Jorge est entouré d'une équipe similaire, tout fonctionnera bien dans l'équipe d'usine Ducati".

Le propriétaire de l'équipe Pramac, Paolo Campinoti, a l'habitude de céder de jeunes pilotes à l'équipe d'usine Ducati-Corse. En 2019, il s'est par exemple battu pour pouvoir garder Jack Miller une année de plus et a ensuite remis Bagnaia et Miller en même temps à l'équipe Factory pour 2021.

Maintenant, il ne veut pas mettre de bâtons dans les roues de Jorge Martin si le pilote et Ducati sont favorables à un changement d'équipe. "La décision sera prise chez Ducati", a déclaré Campinoti à la demande de SPEEDWEEK.com.

Cette décision demande beaucoup de doigté de la part de Gigi Dall'Igna. Car, premièrement, l'option de Bastianini pour le team Lenovo a été honorée cet été. Son manager Carlo Pernat peut en apporter la preuve écrite. Deuxièmement, Bastianini et Bagnaia ne se sont pas affrontés beaucoup plus rarement en 2022 et 2023 que récemment Pecco Bagnaia et Jorge Martin, qui avait déjà été battu de justesse par la "Bestia" de Lenovo il y a un an - et qui a entre-temps bien mérité sa place.

Ducati doit absolument garder un calibre comme le #89 à l'esprit. Sinon, le rapide Espagnol passera chez Honda, Aprilia, Yamaha ou KTM après 2024.

Résultats de la course MotoGP de Doha (19.11.) :

1. Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43,654 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec

3. Marini, Ducati, + 4,408

4. Viñales, Aprilia, + 4,488

5. Binder, KTM, + 7,246

6. Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7. Quartararo, Yamaha, + 7,828

8. Bastianini, Ducati, + 8,239

9. Miller, KTM, + 11,509

10. Martin, Ducati, + 14,819

11. Marc Márquez, Honda, + 14,964

12. Zarco, Ducati, + 17,431

13. Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14e Mir, Honda, + 18,673

15. Augusto Fernández, KTM, + 21,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 21,474

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 22,142

18. Pol Espargaró, KTM, + 27,194

19e Nakagami, Honda, + 27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 tours de retard

- Lecuona, Honda, 1er tour non terminé

Résultats du sprint MotoGP de Doha (18.11.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52,634 min.

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20e Bastianini, Ducati, + 35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 1er tour non terminé

Classement du championnat du monde MotoGP après 37 des 39 courses :

1. Bagnaia, 437 points. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 663 points (champion du monde). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 620 points (champion du monde). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.