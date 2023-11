Zarco: "Jorge alla Lenovo sarebbe un male per la Pramac".

Dopo otto vittorie in volata e quattro vittorie in GP nei primi 19 Gran Premi, i capi di Ducati Corse si stanno naturalmente chiedendo se sostituire il pilota ufficiale Lenovo-Ducati Enea Bastianini con Jorge Martin per il 2024.

"Se Jorge dovesse essere trasferito alla Lenovo, sarebbe il peggior passo falso per il Team Pramac", ha detto Johann Zarco. "Perché al momento tutto sta funzionando bene, sta lottando per il campionato del mondo. Non sarebbe un bene per il proprietario del team Paolo Campinoti, e per il team Pramac creerebbe solo ulteriori problemi a Pecco. Ora entrambi i piloti stanno facendo il loro lavoro. Se ci fosse uno scambio, sarebbe strano. I contratti sono stati firmati. Perché dovrebbe esserci un cambiamento adesso? Martin ha firmato con la Ducati per due anni l'anno scorso. Il piano prevedeva che guidasse una moto ufficiale a Pramac e che fosse trattato quasi come un pilota ufficiale e Pramac quasi come un team ufficiale. Certo, grazie ai suoi risultati avrebbe potuto guadagnarsi un posto nel team factory. Ma è stato concordato qualcos'altro, il che significa che devono cacciare Bastianini dal team factory".

"Certo, Bastianini non ha trovato il feeling che voleva con la GP23 quest'anno. Ma ha avuto un grave e lungo infortunio all'inizio della stagione. Tuttavia, sarebbe strano se un tale cambiamento avvenisse ora", ha detto Zarco. "Con contratti come questo, a volte si perde la speranza...".

Il team Pramac sarebbe un ambiente migliore per Jorge, perché ha meno pressioni rispetto al team ufficiale? Zarco: "Per come Jorge sta affrontando il suo lavoro in questo momento, non gli può succedere quasi nulla. È estremamente concentrato e si sente molto bene. Se riuscirà a trovare questo stato d'animo anche nel team ufficiale, sarà veloce anche lì. Ma alla Pramac lavoriamo quasi come un team factory. Per questo sono convinto che, se dovesse cambiare, otterrebbe le stesse prestazioni nel team ufficiale. Sicuramente porterebbe con sé il suo staff tecnico con Daniele Romagnoli e il suo ingegnere dei dati. Se Jorge avrà intorno a sé una squadra simile, tutto funzionerà bene anche nel team Ducati factory".

Il proprietario del team Pramac Paolo Campinoti è abituato a cedere giovani piloti al team Ducati Corse. Nel 2019, ad esempio, ha lottato per trattenere Jack Miller per un altro anno e poi ha ceduto Bagnaia e Miller al team ufficiale allo stesso tempo per il 2021.

Ora non vuole porre alcun ostacolo a Jorge Martin se il pilota e la Ducati sono favorevoli a un cambio di squadra. "Questo lo deciderà la Ducati", ha detto Campinoti interpellato da SPEEDWEEK.com.

La decisione richiede molto tatto da parte di Gigi Dall'Igna. Innanzitutto, l'opzione di Bastianini per il team Lenovo è stata onorata in estate. Il suo manager Carlo Pernat può dimostrarlo per iscritto. In secondo luogo, Bastianini e Bagnaia non si sono scontrati molto meno frequentemente nel 2022 e nel 2023 rispetto a Pecco Bagnaia e Jorge Martin, che un anno fa ha perso per un soffio la "Bestia" alla Lenovo - e da allora si è guadagnato il posto.

La Ducati deve assolutamente mantenere un calibro come il #89. Altrimenti, il veloce spagnolo passerà a Honda, Aprilia, Yamaha o KTM dopo il 2024.

Risultati gara MotoGP Doha (19.11.):

1° Di Giannantonio, Ducati, 22 giri in 41:43.654 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec.

3° Marini, Ducati, + 4,408

4° Viñales, Aprilia, + 4,488

5° Binder, KTM, + 7,246

6° Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7° Quartararo, Yamaha, + 7.828

8° Bastianini, Ducati, + 8.239

9° Miller, KTM, + 11.509

10° Martin, Ducati, + 14.819

11° Marc Márquez, Honda, + 14.964

12° Zarco, Ducati, + 17.431

13° Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14° Mir, Honda, +18.673

15° Augusto Fernández, KTM, +21.455

16° Morbidelli, Yamaha, +21.474

17° Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18° Pol Espargaró, KTM, +27.194

19° Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 giri in meno

- Lecuona, Honda, 1° giro non completato

Risultati MotoGP Sprint Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, +12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, + 19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, + 35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 37 gare su 39:

1° Bagnaia, 437 punti. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 663 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 620 punti (campione del mondo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.