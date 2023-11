Zarco: "Jorge para a Lenovo seria mau para a Pramac".

por Günther Wiesinger - Automatic translation from German

Depois de oito vitórias ao sprint e quatro vitórias de GP nos primeiros 19 Grandes Prémios, os chefes da Ducati Corse estão naturalmente a pensar se devem substituir o piloto da Lenovo-Ducati Enea Bastianini por Jorge Martin para 2024.

"Se Jorge fosse transferido para a Lenovo, isso seria o pior revés para a Equipa Pramac", disse Johann Zarco. "Porque neste momento tudo está a funcionar bem, ele está a lutar pelo campeonato do mundo. Não seria bom para o proprietário da equipa, Paolo Campinoti, e para a equipa de fábrica só iria criar mais problemas para Pecco. Agora, ambos os pilotos estão a fazer o seu trabalho. Se houvesse uma troca, seria estranho. Os contratos estão assinados. Porque é que haveria de haver uma mudança agora? Martin assinou com a Ducati por dois anos no ano passado. O plano era que ele pilotasse uma moto de fábrica na Pramac e fosse tratado quase como um piloto de fábrica e a Pramac quase como uma equipa de fábrica. Sim, devido aos seus resultados, ele poderia ganhar um lugar na equipa de trabalho. Mas foi acordado algo mais, o que significa que têm de expulsar Bastianini da equipa de fábrica".

"Claro, Bastianini não encontrou a sensação que queria para a GP23 este ano. Mas ele teve uma lesão grave e prolongada no início da época. No entanto, seria estranho se essa mudança ocorresse agora", disse Zarco. "Com jogos de contrato como este, às vezes perde-se a esperança..."

A equipa Pramac seria um ambiente melhor para o Jorge porque tem menos pressão do que na equipa de fábrica? Zarco: "Hm. Da forma como o Jorge está a encarar o seu trabalho neste momento, quase nada lhe pode acontecer. Ele está extremamente concentrado e sente-se muito bem. Se ele também conseguir encontrar este estado de espírito na equipa de fábrica, também será rápido lá. Mas na Pramac trabalhamos quase como uma equipa de fábrica. É por isso que estou convencido de que ele teria o mesmo desempenho na equipa de fábrica se mudasse. Ele levaria certamente a sua equipa técnica com Daniele Romagnoli e o seu engenheiro de dados com ele. Se o Jorge tiver uma equipa semelhante à sua volta, tudo também funcionará bem na equipa de fábrica da Ducati."

O proprietário da equipa Pramac, Paolo Campinoti, está habituado a entregar jovens pilotos à equipa de fábrica da Ducati Corse. Em 2019, por exemplo, ele lutou para manter Jack Miller por mais um ano e depois entregou Bagnaia e Miller à equipa de fábrica ao mesmo tempo para 2021.

Agora não quer colocar quaisquer obstáculos no caminho de Jorge Martin se o piloto e a Ducati forem a favor de uma mudança de equipa. "Isso será decidido pela Ducati", disse Campinoti quando questionado pela SPEEDWEEK.com.

A decisão requer muito tato de Gigi Dall'Igna. Em primeiro lugar, a opção de Bastianini pela equipa Lenovo foi honrada no verão. O seu empresário Carlo Pernat pode prová-lo por escrito. Em segundo lugar, Bastianini e Bagnaia não se chocaram com muito menos frequência em 2022 e 2023 do que Pecco Bagnaia e Jorge Martin, que perdeu por pouco para a "Bestia" na Lenovo há um ano - e desde então conquistou seu lugar.

A Ducati tem absolutamente que manter um calibre como o #89 feliz. Caso contrário, o rápido espanhol mudará para a Honda, Aprilia, Yamaha ou KTM depois de 2024.

Resultados da corrida de MotoGP em Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn em 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2,734 seg

3º Marini, Ducati, + 4,408

4º Viñales, Aprilia, + 4,488

5º Binder, KTM, + 7,246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7º Quartararo, Yamaha, + 7,828

8º Bastianini, Ducati, + 8,239

9º Miller, KTM, + 11,509

10º Martin, Ducati, + 14,819

11º Marc Márquez, Honda, + 14,964

12º Zarco, Ducati, + 17,431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14º Mir, Honda, +18,673

15º Augusto Fernández, KTM, +21,455

16º Morbidelli, Yamaha, +21,474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22,142

18º Pol Espargaró, KTM, +27,194

19º Nakagami, Honda, +27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 voltas abaixo

- Lecuona, Honda, 1ª volta não completada

Resultados MotoGP Sprint Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, +12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, + 19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 37 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 437 pontos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 663 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 620 pontos (campeão do mundo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.