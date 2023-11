El final de MotoGP en directo por ServusTV: La previsión

Por vigésima vez, el campeón de la categoría reina de los campeonatos del mundo de motos de carretera, que se celebran desde 1949, será coronado en el final de temporada. El drama de los neumáticos de Jorge Martín el pasado fin de semana coloca a Pecco Bagnaia, que se quejó de problemas similares tras el sprint, en el papel de favorito. Alex Hofmann, experto de ServusTV: "Qatar ha dejado un regusto algo amargo. Es una pena para todo el Campeonato del Mundo".

Porque en realidad todo estaba preparado para un emocionante duelo en el Circuito Internacional de Lusail. "Al final, los dos apenas se encontraron en la pista", dice Hofmann, que pide que se analicen las diferencias de calidad en una línea de producción para evitar estos casos en el futuro. "Un consumidor normal ni siquiera nota estos matices. Pero al más alto nivel, una décima de segundo decide si ganas o sólo quedas octavo".

En este sentido, el experto de ServusTV puede entender la frustración de Martín, que llegó a hablar de un Mundial robado. "Ha estado absolutamente a la par desde Barcelona, a veces por encima". El piloto del Pramac, que ahora está a 21 puntos, casi viajó a la cita con ventaja sobre el piloto oficial de Ducati. A tres vueltas del final, Fabio Di Giannantonio se ha puesto en cabeza en Qatar y Bagnaia ha estado a punto de superar a su compatriota en el contraataque. "Esta escena demuestra que todo es posible también en Valencia".

Finalmente, el piloto de Gresini celebró su primera victoria en la que posiblemente fue su penúltima carrera de MotoGP. "Diggia es una figura un poco trágica", dijo Hofmann, refiriéndose a los últimos cinco fines de semana de carreras en los que el romano fuera de contrato acumuló la mayor cantidad de puntos del campeonato después de los dos contendientes al título. "No sólo impresionó con su velocidad, sino que ni siquiera tuvo que ir con una presión mínima con el neumático delantero. Pero también hay que preguntarse: ¿Por qué tan tarde?".

En el compacto circuito de Valencia, caracterizado por una larga recta y un estrecho y complicado interior, donde caerá por 21ª vez la bandera a cuadros del mundial de motociclismo, casi todo habla a favor del vigente campeón. "Pecco puede pilotar desde una posición de control, sopesar los riesgos y gestionarlos un poco", explicó Hofmann. "Jorge recibirá un apoyo increíble de los espectadores en España. No tiene nada que perder, tiene que ir a por todas, evitar errores y esperar que pase algo".

Sin embargo, el reparto de apoyos también podría desempeñar un papel clave en la lucha por el título. "Todos están motivados para terminar bien la temporada. Diggia desde luego no tiene nada que perder. Y algunos pilotos que aún no han recibido ninguna amonestación pueden jugar con la presión de los neumáticos". Para Martín, el objetivo debe ser sumar el máximo de puntos, por lo que Hofmann no espera una decisión hasta el domingo. "Jorge ha demostrado ser el mejor sprinter y estoy bastante seguro de que acabará por delante de Pecco el sábado".

Alrededor de la acción de la carrera, ServusTV analizará el duelo por el título, así como el problema de los neumáticos que llegó a su punto álgido en Qatar y analizará cómo podría solucionarse el problema. Un reportaje aborda la despedida de Marc Márquez de Honda, otro la nueva etapa de Pol Espargaró en su carrera. Además, se habla de los prometedores candidatos a las dos plazas vacantes en MotoGP. En Moto2, se mira hacia 2024 y los posibles ascensos a la categoría reina. Y en Moto3, se rinde homenaje al campeón del mundo Jaume Masìa, pero también se examinan las controvertidas tácticas de carrera del equipo Leopard.

Alina Marzi informa directamente desde el pit lane del Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo con Gustl Auinger, mientras Christian Brugger y Alex Hofmann ofrecen comentarios y análisis.



ServusTV y la plataforma de streaming ServusTV On retransmitirán el final de temporada desde Valencia en directo con la clasificación y el sprint el sábado a partir de las 10:40 y las carreras el domingo a partir de las 11:20.

Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana EN DIRECTO en ServusTV:



Sábado (25 de noviembre):

10:40 h: Calificación MotoGP EN DIRECTO

11:35 h: Análisis de la clasificación

12:40: Clasificación Moto3 EN DIRECTO

13:45: Clasificación Moto2 EN DIRECTO

14:30: Sprint MotoGP EN DIRECTO

15:25: Sprint análisis



Domingo (26 de noviembre)

11:20: Inicio de la retransmisión en directo

12:00: Carrera Moto3 EN DIRECTO

13:15: Carrera Moto2 EN DIRECTO

15:00: Carrera MotoGP EN DIRECTO

15:45: Análisis MotoGP