La finale du MotoGP en direct sur ServusTV : le pronostic

Pour la 20e fois, le champion de la catégorie reine du championnat du monde de motos de route, disputé depuis 1949, sera désigné lors de la finale de la saison. Le drame des pneus de Jorge Martín le week-end dernier place Pecco Bagnaia, qui s'était plaint de problèmes similaires après le sprint, dans le rôle de favori. Alex Hofmann, expert de ServusTV : "Le Qatar a laissé un goût un peu amer. C'est dommage pour l'ensemble du championnat du monde".

Car en fait, tout était en place pour un duel captivant sur le circuit international de Lusail. "En fin de compte, les deux se sont à peine rencontrés sur la piste", explique Hofmann, qui demande une analyse des différences de qualité dans une chaîne de production afin d'éviter ce genre de cas à l'avenir. "Un consommateur normal ne ressent même pas ces nuances. Mais au plus haut niveau, un dixième de seconde détermine si tu gagnes ou si tu n'es que huitième".

Dans ce sens, l'expert de ServusTV peut comprendre la frustration de Martín, qui a même parlé d'un championnat du monde volé. "Depuis Barcelone, il était absolument au niveau, parfois au-dessus". Le pilote Pramac, qui compte désormais 21 points de retard, a pourtant failli se rendre à l'épreuve de force avec une longueur d'avance sur le pilote d'usine Ducati. En effet, à trois tours de la fin, Fabio Di Giannantonio s'est placé en tête au Qatar, et lors de la contre-attaque, Bagnaia a dégagé son compatriote d'un cheveu. "Cette scène montre que tout est possible à Valence aussi".

Finalement, le pilote Gresini a jubilé lors de ce qui pourrait être son avant-dernière course en MotoGP, remportant sa première victoire. "Diggia est un peu le personnage tragique", fait remarquer Hofmann en référence aux cinq derniers week-ends de course au cours desquels le Romain sans contrat a pu récolter le plus de points au championnat du monde après les deux candidats au titre. "Non seulement il a impressionné par sa vitesse, mais il n'a même pas eu besoin de descendre en dessous de la pression minimale avec le pneu avant. Mais il faut aussi se demander : pourquoi si tard ?"

Sur le circuit compact de Valence, caractérisé par une longue ligne droite et un infield étroit et compliqué, où tombera pour la 21e fois le drapeau à damier du championnat du monde de motocyclisme, presque tout parle en faveur du champion en titre. "Pecco peut rouler depuis une position de contrôle, évaluer les risques et gérer un peu", a expliqué Hofmann. "Jorge recevra pour cela un soutien incroyable de la part du public en Espagne. Il n'a rien à perdre, il doit faire all-in, éviter les erreurs et espérer que quelque chose se produise".

Mais les acteurs secondaires pourraient également jouer des rôles de premier plan dans la lutte pour le titre. "Tout le monde est motivé pour bien terminer la saison. Diggia n'a a fortiori rien à perdre. Et certains pilotes qui n'ont pas encore reçu d'avertissement peuvent jouer avec la pression des pneus". Pour Martín, l'objectif doit en tout cas être de marquer un maximum de points, en conséquence, Hofmann ne s'attend pas à une décision avant dimanche. "Jorge s'est révélé être le meilleur sprinter et je suis presque sûr qu'il finira devant Pecco samedi".

Autour de l'action de la course, ServusTV se penche sur le duel pour le titre ainsi que sur le thème des pneus, qui a fait couler beaucoup d'encre au Qatar, et analyse la manière dont le problème pourrait être résolu. Un film traite du départ de Marc Márquez chez Honda, un autre de la nouvelle étape de la carrière de Pol Espargaró. En outre, les candidats prometteurs pour les deux places ouvertes en MotoGP sont discutés. En Moto2, il y a un aperçu de 2024 et des possibles promus dans la catégorie reine. En Moto3, le champion du monde Jaume Masìa est mis à l'honneur, mais aussi la tactique de course controversée de l'équipe Leopard.

Alina Marzi et Gustl Auinger seront en direct de la pitlane du Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo. Christian Brugger et Alex Hofmann fourniront des commentaires et des analyses.



ServusTV et la plateforme de streaming ServusTV On retransmettent la finale de la saison de Valence en direct avec les qualifications et le sprint le samedi à partir de 10h40 et les courses le dimanche à partir de 11h20.

Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana EN DIRECT sur ServusTV :



Samedi (25 novembre) :

10h40 : Qualifications MotoGP LIVE

11h35 : Analyse des qualifications

12h40 : Qualifications Moto3 LIVE

13h45 : Qualifications Moto2 LIVE

14h30 : Sprint MotoGP LIVE

15h25 : Analyse du sprint



Dimanche (26 novembre) :

11:20 : Début de la retransmission en direct

12h00 : Course Moto3 LIVE

13h15 : Course Moto2 LIVE

15h00 : Course MotoGP LIVE

15h45 : Analyse MotoGP