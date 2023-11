La finale della MotoGP in diretta su ServusTV: il pronostico

Per la ventesima volta, il campione della classe regina dei campionati mondiali di motociclismo su strada, che si disputano dal 1949, sarà incoronato nel finale di stagione. Il dramma degli pneumatici che ha coinvolto Jorge Martín lo scorso fine settimana pone Pecco Bagnaia, che ha lamentato problemi simili dopo lo sprint, nel ruolo di favorito. L'esperto di ServusTV Alex Hofmann: "Il Qatar ha lasciato un retrogusto un po' amaro. È un peccato per l'intero Campionato del Mondo".

Perché in realtà tutto era pronto per un duello emozionante sul Circuito Internazionale di Lusail. "Alla fine, i due si sono incontrati a malapena in pista", dice Hofmann, che chiede di analizzare le differenze di qualità in una linea di produzione per evitare casi simili in futuro. "Un consumatore normale non nota nemmeno queste sfumature. Ma ai massimi livelli, un decimo di secondo decide se si vince o si arriva solo ottavi".

A questo proposito, l'esperto di ServusTV può capire la frustrazione di Martín, che ha persino parlato di un Campionato del Mondo rubato. "Da Barcellona in poi è stato assolutamente alla pari, a volte al di sopra". Il pilota Pramac, che ora ha un ritardo di 21 punti, ha quasi raggiunto la resa dei conti con un vantaggio sul pilota Ducati. A tre giri dalla fine, Fabio Di Giannantonio ha preso il comando in Qatar e Bagnaia è arrivato a un soffio dal superare il connazionale in contropiede. "Questa scena dimostra che anche a Valencia tutto è possibile".

Alla fine, il pilota di Gresini ha festeggiato la sua prima vittoria in quella che forse è stata la sua penultima gara in MotoGP. "Diggia è una figura un po' tragica", ha detto Hofmann, riferendosi agli ultimi cinque weekend di gara in cui il romano fuori contratto ha raccolto il maggior numero di punti in campionato dopo i due contendenti al titolo. "Non solo ha impressionato per la sua velocità, ma non ha nemmeno dovuto andare sotto pressione minima con lo pneumatico anteriore. Ma bisogna anche chiedersi: perché così tardi?".

Sul circuito compatto di Valencia, caratterizzato da un lungo rettilineo e da un'area interna stretta e complicata, dove la bandiera a scacchi del campionato mondiale di motociclismo cadrà per la 21ª volta, quasi tutto parla a favore del campione in carica. "Pecco può guidare da una posizione di controllo, soppesare i rischi e gestirli un po'", ha spiegato Hofmann. "Jorge riceverà un sostegno incredibile dagli spettatori in Spagna. Non ha nulla da perdere, deve fare tutto da solo, evitare gli errori e sperare che succeda qualcosa".

Tuttavia, anche il cast di supporto potrebbe giocare un ruolo chiave nella lotta per il titolo. "Tutti sono motivati a finire bene la stagione. Diggia non ha certo nulla da perdere. E alcuni piloti che non hanno ancora ricevuto un'ammonizione possono giocare con la pressione degli pneumatici". Per Martín, l'obiettivo deve essere quello di ottenere il massimo dei punti, quindi Hofmann non si aspetta una decisione prima di domenica. "Jorge ha dimostrato di essere il miglior velocista e sono abbastanza sicuro che sabato finirà davanti a Pecco".

A margine della gara, ServusTV si occuperà del duello per il titolo e del problema dei pneumatici che si è presentato in Qatar, analizzando come risolvere il problema. Un filmato tratterà l'addio alla Honda di Marc Márquez e un altro la nuova fase della carriera di Pol Espargaró. Inoltre, vengono discussi i promettenti candidati alle due posizioni aperte della MotoGP. In Moto2 si guarda al 2024 e alle possibili promozioni alla classe regina. In Moto3 si rende omaggio al campione del mondo Jaume Masìa, ma si esaminano anche le controverse tattiche di gara del team Leopard.

Alina Marzi racconta direttamente dai box del Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo con Gustl Auinger, mentre Christian Brugger e Alex Hofmann forniscono commenti e analisi.



ServusTV e la piattaforma di streaming ServusTV On trasmetteranno il finale di stagione da Valencia in diretta con le qualifiche e lo sprint sabato dalle 10.40 e le gare domenica dalle 11.20.

Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana LIVE su ServusTV:



Sabato (25 novembre):

10:40: Qualifiche MotoGP LIVE

11:35: Analisi delle qualifiche

12:40: Qualifiche Moto3 LIVE

13:45: Qualifiche Moto2 LIVE

14:30: Sprint MotoGP LIVE

15:25: Analisi della volata



Domenica (26 novembre):

11:20: Inizio della trasmissione in diretta

12:00: Gara Moto3 LIVE

13:15: Gara Moto2 LIVE

15:00: Gara MotoGP LIVE

15:45: Analisi MotoGP