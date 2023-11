A final do MotoGP em direto na ServusTV: A previsão

Conseguirá Francesco Bagnaia defender com sucesso o seu título de campeão do mundo? Ou será que Jorge Martín se vai tornar no primeiro piloto privado a conquistar a coroa de MotoGP? Alex Hofmann, especialista da ServusTV: "A posição de partida fala a favor de Pecco."

Pela 20ª vez, o campeão da categoria rainha do campeonato do mundo de motociclismo de estrada, que se realiza desde 1949, será coroado no final da época. O drama dos pneus que envolveu Jorge Martín no fim de semana passado coloca Pecco Bagnaia, que se queixou de problemas semelhantes após o sprint, no papel de favorito. Alex Hofmann, especialista da ServusTV: "O Qatar deixou um sabor algo amargo. É uma pena para todo o Campeonato do Mundo".

Porque, na verdade, tudo estava preparado para um duelo emocionante no Circuito Internacional de Lusail. "No final, os dois mal se encontraram na pista", diz Hofmann, que pede que as diferenças de qualidade numa linha de produção sejam analisadas para evitar casos semelhantes no futuro. "Um consumidor normal nem sequer se apercebe destas nuances. Mas ao mais alto nível, um décimo de segundo decide se ganhamos ou se ficamos apenas em oitavo lugar".

A este respeito, o especialista da ServusTV compreende a frustração de Martín, que chegou mesmo a falar de um Campeonato do Mundo roubado. "Ele tem estado absolutamente ao mesmo nível desde Barcelona, por vezes acima dele." O piloto da Pramac, que agora está 21 pontos atrás, quase viajou para o confronto com uma vantagem sobre o piloto da Ducati Works. Três voltas antes do final, Fabio Di Giannantonio assumiu a liderança no Qatar e Bagnaia esteve a um passo de ultrapassar o seu compatriota no contra-ataque. "Esta cena mostra que tudo é possível também em Valência".

No final, o piloto da Gresini celebrou a sua primeira vitória naquela que foi possivelmente a sua penúltima corrida de MotoGP. "Diggia é uma figura um pouco trágica", disse Hofmann, referindo-se aos últimos cinco fins-de-semana de corrida em que o romano fora de contrato acumulou o maior número de pontos no campeonato depois dos dois candidatos ao título. "Não só impressionou com a sua velocidade, como também não precisou de fazer pressão mínima com o pneu da frente. Mas também temos de perguntar: porquê tão tarde?"

No compacto circuito de Valência, caracterizado por uma longa reta e uma pista estreita e complicada, onde a bandeira axadrezada do campeonato do mundo de motociclismo vai cair pela 21ª vez, quase tudo fala a favor do atual campeão. "Pecco pode pilotar a partir de uma posição de controlo, pesar os riscos e geri-los um pouco", explicou Hofmann. "Jorge vai ter um apoio incrível dos espectadores em Espanha. Ele não tem nada a perder, tem de ir com tudo, evitar erros e esperar que algo aconteça."

No entanto, o elenco de apoio também pode desempenhar um papel fundamental na luta pelo título. "Todos estão motivados para terminar bem a época. Diggia certamente não tem nada a perder. E alguns pilotos que ainda não receberam uma advertência podem jogar com a pressão dos pneus." Para Martín, o objetivo deve ser marcar o máximo de pontos, por isso Hofmann não espera uma decisão até domingo. "O Jorge provou ser o melhor sprinter e tenho quase a certeza de que vai terminar à frente do Pecco no sábado."

Em torno da ação da corrida, a ServusTV vai analisar o duelo pelo título, bem como o problema dos pneus que veio ao de cima no Qatar e analisar como o problema pode ser resolvido. Um filme aborda a despedida de Marc Márquez da Honda e outro a nova fase da carreira de Pol Espargaró. Além disso, são discutidos os candidatos promissores para as duas vagas em aberto no MotoGP. Em Moto2, olha-se para 2024 e para as possíveis promoções à categoria rainha. E em Moto3, o campeão do mundo Jaume Masìa é homenageado, mas as controversas tácticas de corrida da equipa Leopard também são analisadas.

Alina Marzi faz a reportagem diretamente das boxes do Circuito da Comunidade Valenciana Ricardo Tormo com Gustl Auinger, enquanto Christian Brugger e Alex Hofmann fazem comentários e análises.



A ServusTV e a plataforma de streaming ServusTV On vão transmitir em direto o final da época em Valência, com a qualificação e o sprint no sábado a partir das 10h40 e as corridas no domingo a partir das 11h20.

