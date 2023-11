Pol Espargaró antes de despedirse: "¿Debo llorar?"

Después de 165 participaciones en MotoGP en tres equipos diferentes a lo largo de diez años, tres pole positions, una vuelta rápida en carrera y ocho podios (ninguna victoria), una etapa importante en la vida de Pol Espargaró llega a su fin aquí en Valencia. La devastadora caída sufrida el viernes en el GP de Portugal, el 24 de marzo, ha provocado una baja por lesión de cuatro meses y medio y ha obligado al español de 32 años a asumir el papel de piloto probador y sustituto de MotoGP de los dos equipos Red Bull KTM y GASGAS Tech3 del Grupo Pierer para 2024.

Pol ha subrayado recientemente en repetidas ocasiones que, aunque todavía no está totalmente recuperado, sigue convencido de que merece un puesto fijo en la categoría reina. Por eso escuchó las ideas de Repsol-Honda en octubre, donde se hablaba de él como sucesor de Marc Márquez, aunque no se desvinculó de HRC precisamente en los mejores términos a finales de 2022.

¿Se siente este fin de semana un poco diferente a los anteriores? "Sí, es un poco más fresco que en Sepang y Doha", ríe el Campeón del Mundo de Moto2 en 2013, "admito que tengo mariposas en el estómago. Aquí no tengo que hablar con los técnicos tanto como de costumbre, porque esta es una pista en la que puedo rodar tan a menudo como quiero. En comparación, el GP iluminado de Lusail fue algo único, porque no todo el mundo puede pilotar allí bajo las luces. Disfruté mucho de aquel evento. Ahora nos acercamos al último Gran Premio del año y probablemente sea mi última carrera como piloto regular. Eso no ocurre todos los días...".

Hace dos años, en Valencia, el Tech3-KTM se despidió con nostalgia de Lecuona y Petrucci, y el año pasado lo hicieron Remy Gardner y Raúl Fernández. "¿Qué espero? ¿Debo llorar? Quizá ocurra", sonríe el piloto de GASGAS. "Normalmente no soy una persona que tenga sus emociones bajo control. Lo dejaré pasar, si pasa con mis chicos y mi equipo el domingo, pues pasará. Sería algo natural porque llevo 15 años en este paddock. O más, es una locura, una gran cantidad de tiempo. He corrido muchas carreras y he adquirido mucha experiencia. Especialmente aquí en Valencia en la final, he experimentado mucho. Me trae muchos recuerdos. Sí, puede que se me salten las lágrimas. Pero no quiero que las emociones eclipsen mi fin de semana. Quiero rendir lo más profesionalmente posible y hacer todo lo que se puede esperar de mí. Cuento con poder mostrar una buena actuación aquí. Es un circuito que me gusta".

Pol se acerca a su 287º Gran Premio en total y ha logrado su primer podio de MotoGP aquí: rugió a un increíble tercer puesto bajo la lluvia aquí en 2018 en su segundo año Red Bull KTM.

"Definitivamente estoy decidido a divertirme este fin de semana. Estará bien", añadió Pol, que corrió para Tech3-Yamaha durante tres años, de 2024 a 2016, luego cuatro años con Red Bull KTM, 2021 y 2022 con Repsol-Honda (2 podios), y luego 2023 con GASGAS Tech3.

"Como piloto con contrato, esto es una despedida para mí", dijo Espargaró. "Es imposible decir si habrá un reencuentro o un regreso como piloto titular. Pero nunca se sabe. Si algo he aprendido en este deporte es que en este paddock nunca se sabe lo que va a pasar en el futuro. Porque las cosas pueden cambiar muy rápidamente. Pero estoy seguro de que seré yo quien tome esta decisión. Mi salud aún no está al cien por cien, pero tengo prevista una rehabilitación exhaustiva. Quizá vuelva a mi estado normal después del invierno. El nivel en MotoGP es muy alto y hay jóvenes pilotos muy rápidos que tienen mucha energía y talento. Si me encuentro bien de salud, podría pensar en afrontar esta competición. De momento no puedo, porque no estoy en la condición física en la que quiero estar".

