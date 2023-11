Pol Espargaró avant de partir : "Dois-je pleurer ?"

Après 165 apparitions en MotoGP dans trois équipes différentes en dix ans, trois pole positions, un meilleur tour en course et huit podiums (aucune victoire), c'est une étape importante de la vie de Pol Espargaró qui s'achève ici à Valence. En effet, le crash dévastateur du vendredi lors du GP du Portugal le 24 mars a entraîné une pause de quatre mois et demi pour cause de blessure et a relégué l'Espagnol de 32 ans au rôle de pilote d'essai MotoGP et de pilote de réserve pour les deux équipes Red Bull KTM et GASGAS Tech3 pour 2024 au sein du groupe Pierer.

Ces derniers temps, Pol n'a cessé de répéter que, même s'il n'est pas encore totalement rétabli, il est convaincu de mériter une place de titulaire dans la "première classe". C'est pourquoi il a écouté les idées de Repsol-Honda en octobre, où il était pressenti pour succéder à Marc Márquez, même si ce dernier ne s'est pas séparé du HRC dans les meilleures conditions fin 2022.

Ce week-end vous semble-t-il un peu différent des précédents ? "Oui, c'est un peu plus frais qu'à Sepang et Doha", répond en riant le champion du monde Moto2 2013. "J'avoue que j'ai des papillons dans le ventre. Je n'ai pas besoin de parler autant que d'habitude avec les techniciens ici, car c'est une piste sur laquelle je peux rouler autant de fois que je le souhaite. En comparaison, le GP des lumières de Lusail était quelque chose d'unique, car tout le monde ne peut pas y rouler sous les lumières. J'ai vraiment apprécié cet événement. Maintenant, nous sommes sur le point de disputer le dernier Grand Prix de l'année, et ce sera probablement mon dernier engagement en tant que pilote titulaire. Ce n'est pas courant...".

Il y a deux ans, à Valence, Tech3-KTM a dit adieu avec nostalgie à Lecuona et Petrucci, et l'an dernier, Remy Gardner et Raúl Fernández sont partis. "Qu'est-ce que j'attends ? Je dois pleurer ? Peut-être que ça va arriver", a souri le pilote de GASGAS. "Je ne suis normalement pas quelqu'un qui contrôle ses émotions. Je laisse aller les choses, si cela arrive avec mes gars et mon équipe dimanche, alors cela arrivera. Ce serait juste une chose naturelle, parce que je suis dans ce paddock depuis 15 ans. Ou plus, c'est fou, c'est une période énorme. J'ai fait beaucoup de courses et j'ai acquis de l'expérience. Ici à Valence en particulier, lors de la finale, j'ai vécu beaucoup de choses. De nombreux souvenirs remontent à la surface. Oui, des larmes peuvent couler. Mais je ne veux pas que les émotions assombrissent mon week-end. Je veux être aussi professionnel que possible et tout faire comme on peut l'attendre de moi. Je m'attends à pouvoir réaliser une bonne performance ici. C'est une piste que j'aime bien".

Pol s'apprête à disputer son 287e Grand Prix au total, il a obtenu ici son premier podium en MotoGP - il s'est envolé ici en 2018 pour une étonnante troisième place sous la pluie lors de sa deuxième année chez Red Bull KTM.

"Quoi qu'il en soit, j'ai l'intention de prendre du plaisir ce week-end. Ça va aller", a ajouté Pol, qui a passé trois ans chez Tech3-Yamaha de 2024 à 2016, puis quatre ans chez Red Bull KTM, 2021 et 2022 chez Repsol-Honda (2 podiums), puis 2023 chez GASGAS Tech3.

"En tant que 'contracted rider', c'est maintenant pour moi un au revoir", est conscient Espargaró. "Il est impossible de dire s'il y aura des retrouvailles ou un retour en tant que pilote titulaire. Mais on ne sait jamais. Si j'ai appris quelque chose dans ce sport, c'est que dans ce paddock, on ne sait jamais ce qui va se passer à l'avenir. Car les choses peuvent changer très rapidement. Mais je suis sûr d'une chose : c'est moi qui prendrai cette décision. Pour l'instant, ma santé n'est pas encore au top, mais j'ai prévu une rééducation approfondie. Peut-être que je reviendrai dans ma condition normale après l'hiver. Le niveau en MotoGP est très élevé et de jeunes pilotes rapides arrivent avec beaucoup d'énergie et de talent. Si ma santé est bonne, j'envisagerai peut-être de me lancer dans cette compétition. Pour l'instant, ce n'est pas possible car je ne suis pas dans l'état physique dans lequel je voudrais être".

