Pol Espargaró prima di salutarci: "Devo piangere?".

Dopo 165 presenze in MotoGP in tre squadre diverse in dieci anni, tre pole position, un giro più veloce in gara e otto podi (nessuna vittoria), si conclude qui a Valencia una tappa importante nella vita di Pol Espargaró. Il devastante incidente di venerdì al GP del Portogallo del 24 marzo ha portato a uno stop per infortunio di quattro mesi e mezzo e ha costretto il 32enne spagnolo a ricoprire il ruolo di pilota collaudatore e sostituto in MotoGP per i due team Red Bull KTM e GASGAS Tech3 del Gruppo Pierer per il 2024.

Pol ha ripetutamente sottolineato di recente che, sebbene non sia ancora completamente guarito, è ancora convinto di meritare un posto fisso nella classe regina. Per questo ha ascoltato le idee di Repsol-Honda in ottobre, dove si parlava di lui come successore di Marc Márquez, anche se non si è separato dalla HRC nel migliore dei modi alla fine del 2022.

Questo fine settimana è un po' diverso da quelli precedenti? "Sì, è un po' più fresco rispetto a Sepang e Doha", ride il campione del mondo Moto2 2013, "ammetto di avere le farfalle nello stomaco. Qui non devo parlare con i tecnici come al solito, perché questa è una pista dove posso girare tutte le volte che voglio. In confronto, il GP illuminato a Lusail è stato qualcosa di unico, perché non tutti possono correre sotto le luci. Mi è piaciuto molto quell'evento. Ora ci avviciniamo all'ultimo Gran Premio dell'anno e probabilmente sarà la mia ultima gara come pilota regolare. Non è una cosa da tutti i giorni...".

Due anni fa, a Valencia, la Tech3-KTM ha salutato malinconicamente Lecuona e Petrucci, mentre l'anno scorso se ne sono andati Remy Gardner e Raúl Fernández. "Cosa mi aspetto? Dovrei piangere? Forse succederà", ha sorriso il pilota del GASGAS. "Di solito non sono una persona che ha le emozioni sotto controllo. Se domenica succederà con i miei ragazzi e la mia squadra, allora succederà. Sarebbe una cosa naturale, perché sono in questo paddock da 15 anni. O forse di più, è una cosa pazzesca, una quantità di tempo enorme. Ho fatto molte gare e ho acquisito molta esperienza. Soprattutto qui a Valencia, nel finale, ho vissuto molte esperienze. Questo mi riporta alla mente molti ricordi. Sì, le lacrime possono scorrere. Ma non voglio che le emozioni oscurino il mio weekend. Voglio essere il più professionale possibile e fare tutto ciò che ci si aspetta da me. Conto di poter fare una buona prestazione. È una pista che mi piace".

Pol si sta avvicinando al suo 287° Gran Premio in totale e ha ottenuto qui il suo primo podio in MotoGP - ha conquistato un incredibile terzo posto sotto la pioggia qui nel 2018 nel suo secondo anno di Red Bull KTM.

"Sono decisamente determinato a divertirmi questo fine settimana. Andrà tutto bene", ha aggiunto Pol, che ha corso per Tech3-Yamaha per tre anni dal 2024 al 2016, poi quattro anni con Red Bull KTM, 2021 e 2022 con Repsol-Honda (2 podi), quindi 2023 con GASGAS Tech3.

"Come pilota sotto contratto, questo è un addio per me", ha detto Espargaró. "È impossibile dire se ci sarà un ricongiungimento o un ritorno come pilota regolare. Ma non si sa mai. Se ho imparato qualcosa in questo sport, è che in questo paddock non si sa mai cosa succederà in futuro. Perché le cose possono cambiare molto rapidamente. Ma sono sicuro che sarò io a prendere questa decisione. Le mie condizioni di salute non sono ancora ottimali, ma ho programmato una lunga riabilitazione. Forse tornerò in condizioni normali dopo l'inverno. Il livello della MotoGP è molto alto e ci sono giovani piloti molto veloci che hanno molta energia e talento. Se sarò in buona salute, potrei pensare di affrontare questa competizione. Al momento non posso, perché non sono nelle condizioni fisiche che vorrei".

Risultati gara MotoGP Doha (19.11.):

1° Di Giannantonio, Ducati, 22 giri in 41:43.654 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec.

3° Marini, Ducati, + 4,408

4° Viñales, Aprilia, + 4,488

5° Binder, KTM, + 7,246

6° Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7° Quartararo, Yamaha, + 7.828

8° Bastianini, Ducati, + 8.239

9° Miller, KTM, + 11.509

10° Martin, Ducati, + 14.819

11° Marc Márquez, Honda, + 14.964

12° Zarco, Ducati, + 17.431

13° Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14° Mir, Honda, +18.673

15° Augusto Fernández, KTM, +21.455

16° Morbidelli, Yamaha, +21.474

17° Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18° Pol Espargaró, KTM, +27.194

19° Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 giri in meno

- Lecuona, Honda, 1° giro non completato

Risultati MotoGP Sprint Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, + 12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, + 19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 37 gare su 39:

1° Bagnaia, 437 punti. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 663 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 620 punti (campione del mondo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.