Pol Espargaró antes de se despedir: "Devo chorar?"

Depois de 165 participações no MotoGP em três equipas diferentes ao longo de dez anos, três pole positions, uma volta mais rápida e oito subidas ao pódio (sem vitórias), chega ao fim em Valência uma etapa importante na vida de Pol Espargaró. O devastador acidente de sexta-feira no GP de Portugal de 24 de março levou a uma paragem de quatro meses e meio por lesão e forçou o espanhol de 32 anos a assumir o papel de piloto de testes e de substituição de MotoGP para as duas equipas Red Bull KTM e GASGAS Tech3 do Grupo Pierer para 2024.

Pol tem sublinhado repetidamente nos últimos tempos que, embora ainda não esteja totalmente recuperado, continua convencido de que merece um lugar regular na categoria rainha. Foi por isso que ele ouviu as ideias da Repsol Honda em outubro, quando estava a ser discutido como sucessor de Marc Márquez, apesar de não se ter despedido da HRC nos melhores termos no final de 2022.

Este fim de semana é um pouco diferente dos anteriores? "Sim, é um pouco mais fresco do que em Sepang e Doha", riu-se o Campeão do Mundo de Moto2 de 2013. "Admito que tenho borboletas no estômago. Aqui não tenho de falar tanto com os técnicos como é habitual, porque esta é uma pista onde posso rodar as vezes que quiser. Em comparação, o GP de Lusail foi algo único, porque nem toda a gente pode correr lá sob as luzes. Gostei muito desse evento. Agora estamos a chegar ao último Grande Prémio do ano e é provavelmente a minha última corrida como piloto regular. Não é algo que aconteça todos os dias..."

Há dois anos, em Valência, a Tech3-KTM despediu-se de Lecuona e Petrucci e, no ano passado, Remy Gardner e Raúl Fernández. "O que é que eu espero? Devo chorar? Talvez isso aconteça", sorriu o piloto da GASGAS. "Normalmente não sou uma pessoa que tem as emoções sob controlo. Vou deixar passar, se acontecer com os meus rapazes e a minha equipa no domingo, então vai acontecer. Seria uma coisa natural, porque estou neste paddock há 15 anos. Ou mais, é uma loucura, é muito tempo. Fiz muitas corridas e ganhei muita experiência. Especialmente aqui em Valência, na final, vivi muita coisa. Isso traz-me muitas recordações. Sim, as lágrimas podem correr. Mas não quero que as emoções ensombrem o meu fim de semana. Quero atuar o mais profissionalmente possível e fazer tudo o que se espera de mim. Estou a contar poder mostrar um bom desempenho aqui. Esta é uma pista de que gosto".

Pol está a aproximar-se do seu 287º Grande Prémio no total e já alcançou o seu primeiro pódio de MotoGP aqui - ele alcançou um incrível terceiro lugar na chuva aqui em 2018 no seu segundo ano na Red Bull KTM.

"Estou definitivamente determinado a divertir-me este fim de semana. Vai correr tudo bem", acrescentou Pol, que correu para a Tech3-Yamaha durante três anos, de 2024 a 2016, depois quatro anos com a Red Bull KTM, 2021 e 2022 com a Repsol-Honda (2 pódios), depois 2023 com a GASGAS Tech3.

"Como piloto contratado, esta é uma despedida para mim", disse Espargaró. "É impossível dizer se haverá um reencontro ou um regresso como piloto regular. Mas nunca se sabe. Se aprendi alguma coisa neste desporto, é que neste paddock nunca se sabe o que vai acontecer no futuro. Porque as coisas podem mudar muito rapidamente. Mas tenho a certeza de que serei eu a tomar esta decisão. A minha saúde ainda não está boa, mas tenho planeada uma reabilitação extensa. Talvez volte ao meu estado normal depois do inverno. O nível no MotoGP é muito elevado e há jovens pilotos rápidos que têm muita energia e talento. Quando estiver de boa saúde, talvez pense em enfrentar esta competição. De momento não posso, porque não estou nas condições físicas que gostaria de estar."

Resultados da corrida de MotoGP Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn em 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2,734 seg

3º Marini, Ducati, + 4,408

4º Viñales, Aprilia, + 4,488

5º Binder, KTM, + 7,246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7º Quartararo, Yamaha, + 7,828

8º Bastianini, Ducati, + 8,239

9º Miller, KTM, + 11,509

10º Martin, Ducati, + 14,819

11º Marc Márquez, Honda, + 14,964

12º Zarco, Ducati, + 17,431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14º Mir, Honda, +18,673

15º Augusto Fernández, KTM, +21,455

16º Morbidelli, Yamaha, +21,474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22,142

18º Pol Espargaró, KTM, +27,194

19º Nakagami, Honda, +27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 voltas abaixo

- Lecuona, Honda, 1ª volta não completada

Resultados MotoGP Sprint Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, + 19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 37 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 437 pontos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 663 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 620 pontos (campeão do mundo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.