Morbidelli: "No tengo interés en disculparme

Después de dos años y medio decepcionantes con el equipo oficial Yamaha, Franco Morbidelli completará un último fin de semana de carreras sobre la M1 en el Circuit Ricardo Tormo antes de subirse por primera vez a la moto que actualmente domina el Campeonato del Mundo de MotoGP en el test de Valencia del martes: una Ducati oficial actual del Prima Pramac Racing.

"Es un fin de semana importante, mi última carrera con Yamaha. Saborearé cada segundo", anunció "Franky" el jueves en Valencia. "Es importante tener un buen fin de semana para que podamos disfrutar de la última carrera juntos. Después me espera un nuevo capítulo, pero de eso hablaremos el lunes".

El italiano de 28 años y raíces brasileñas no quiso entrar en más detalles sobre el gran disgusto de su fin de semana catarí, el altercado con Aleix Espargaró en la FP2 -con golpe en el casco del piloto de Yamaha incluido- y el posterior intercambio verbal en la prensa. Sin embargo, sí ha respondido a las quejas del español de que Morbidelli había cruzado una línea sagrada con sus declaraciones: "Mantengo cada una de mis palabras. No he hablado con él y no quiero hablar con él".

¿Significa esto que el subcampeón de MotoGP en 2020 no quiere hablar con Aleix para nada, ni siquiera en el futuro? "No", matizó Franky cuando se le preguntó al respecto. "Estoy un poco molesto en este momento. Sobre todo después de las palabras que escuché tras verle en la oficina de los comisarios, y después de ver que no lo sentía. Es un comportamiento y una forma de actuar de la que quiero estar lo más lejos posible. No quiero involucrarme en eso, prefiero hacer mi trabajo, como él debe hacer el suyo lo mejor que pueda".

Morbidelli dijo que ahora era el momento de mirar hacia adelante y concentrarse en las carreras. ¿Serviría de algo una disculpa de Espargaró? "Eso no me interesa en absoluto", se despidió "Morbido". "Ya ha demostrado bastante. Por supuesto que aceptaría encantado una disculpa, una disculpa sincera. Pero las carreras son más importantes que una disculpa de Aleix Espargaró", añadió con sentido.

Resultado de la carrera de MotoGP, Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2.734 seg.

3º Marini, Ducati, + 4.408

4º Viñales, Aprilia, + 4.488

5º Binder, KTM, + 7.246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7º Quartararo, Yamaha, + 7.828

8º Bastianini, Ducati, + 8.239

9º Miller, KTM, + 11.509

10º Martin, Ducati, + 14.819

11º Marc Márquez, Honda, + 14.964

12º Zarco, Ducati, + 17.431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14º Mir, Honda, +18.673

15º Augusto Fernández, KTM, +21.455

16º Morbidelli, Yamaha, +21.474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18º Pol Espargaró, KTM, +27.194

19º Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 vueltas abajo

- Lecuona, Honda, 1ª vuelta no completada

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.391 seg.

3º Marini, Ducati, + 2.875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3.370

5º Bagnaia, Ducati, + 3.957

6º Viñales, Aprilia, + 4.239

7º Binder, KTM, + 5.761

8º Quartararo, Yamaha, + 6.454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12º Miller, KTM, + 10.173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15º Morbidelli, Yamaha, +12.163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17º Lecuona, Honda, + 19.285

18º Nakagami, Honda, + 26.238

19º Mir, Honda, + 28.446

20º Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas abajo

- Oliveira, Aprilia, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 37 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 437 puntos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira, Aprilia. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 663 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 620 puntos (campeón del mundo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.