Morbidelli : pas intéressé par des excuses

Après deux années et demie décevantes au sein de l'équipe d'usine Yamaha, Franco Morbidelli effectuera un dernier week-end de course sur le circuit Ricardo Tormo au guidon de la M1 avant de monter pour la première fois sur la moto qui domine actuellement le championnat du monde MotoGP - une actuelle Ducati d'usine du Prima Pramac Racing - lors du test de Valence mardi.

"C'est un week-end important, ma dernière course avec Yamaha. Je vais profiter de chaque seconde", a annoncé "Franky" jeudi à Valence. "Il est important de faire un bon week-end pour pouvoir profiter de notre dernière course ensemble. Ensuite, un nouveau chapitre m'attend, mais nous en parlerons lundi".

L'Italien de 28 ans aux origines brésiliennes n'a pas voulu s'étendre sur la grande émotion de son week-end qatari, l'altercation avec Aleix Espargaró en FP2 - y compris le coup porté au casque du pilote Yamaha - et l'échange verbal qui s'en est suivi par presse interposée. Il a toutefois déclaré, en réponse aux plaintes de l'Espagnol, que Morbidelli avait franchi une ligne sacrée avec ses déclarations: "J'assume chacun des mots que j'ai prononcés. Je ne lui ai pas parlé et je ne veux pas lui parler".

Cela signifie-t-il que le vice-champion du monde MotoGP 2020 ne veut plus du tout parler à Aleix, même à l'avenir ? "Non", a tempéré Franky lorsqu'on lui a posé la question. "En ce moment, je suis un peu énervé. Surtout après les mots que j'ai entendus après l'avoir vu dans le bureau des stewards - et après avoir vu qu'il n'était pas désolé. C'est un comportement et une façon de faire dont je veux m'éloigner le plus possible. Je ne veux pas être impliqué là-dedans, je préfère faire mon travail - comme il devrait faire son travail du mieux possible".

Il s'agit maintenant d'aller de l'avant et de se concentrer sur la course, a fait comprendre Morbidelli. Des excuses d'Espargaró seraient-elles utiles pour cela ? "Cela ne m'intéresse pas du tout", a balayé "Morbido". "Il en a assez montré. Bien sûr, j'accepterais volontiers des excuses - des excuses sincères. Mais la course est plus importante que les excuses d'Aleix Espargaró", a-t-il ajouté de manière éloquente.

Résultat de la course MotoGP, Doha (19.11.) :

1. Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43,654 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec

3. Marini, Ducati, + 4,408

4. Viñales, Aprilia, + 4,488

5. Binder, KTM, + 7,246

6. Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7. Quartararo, Yamaha, + 7,828

8. Bastianini, Ducati, + 8,239

9. Miller, KTM, + 11,509

10. Martin, Ducati, + 14,819

11. Marc Márquez, Honda, + 14,964

12. Zarco, Ducati, + 17,431

13. Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14e Mir, Honda, + 18,673

15. Augusto Fernández, KTM, + 21,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 21,474

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 22,142

18. Pol Espargaró, KTM, + 27,194

19e Nakagami, Honda, + 27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 tours de retard

- Lecuona, Honda, 1er tour non terminé

Résultat du sprint MotoGP, Doha (18.11.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52,634 min.

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20e Bastianini, Ducati, + 35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 1er tour non terminé

Classement du championnat du monde MotoGP après 37 des 39 courses :

1. Bagnaia, 437 points. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 663 points (champion du monde). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 620 points (champion du monde). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.