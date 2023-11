Morbidelli: nessun interesse per le scuse

Dopo due anni e mezzo deludenti con il team ufficiale Yamaha, Franco Morbidelli completerà un ultimo weekend di gara con la M1 sul Circuito Ricardo Tormo prima di salire per la prima volta sulla moto che attualmente domina il Campionato del Mondo MotoGP in occasione del test di Valencia di martedì - una Ducati factory attuale di Prima Pramac Racing.

"È un fine settimana importante, la mia ultima gara con la Yamaha. Mi godrò ogni secondo", ha annunciato "Franky" giovedì a Valencia. "È importante fare un buon fine settimana per goderci l'ultima gara insieme. Poi mi aspetta un nuovo capitolo, ma ne parleremo lunedì".

Il 28enne italiano di origini brasiliane non ha voluto entrare nei dettagli del grande turbamento del suo weekend in Qatar, il litigio con Aleix Espargaró nelle FP2 - con tanto di colpo al casco del pilota della Yamaha - e il successivo scambio verbale con la stampa. Tuttavia, in risposta alle lamentele dello spagnolo, secondo cui Morbidelli avrebbe oltrepassato un limite sacro con le sue dichiarazioni, ha dichiarato: "Confermo ogni singola parola che ho detto. Non ho parlato con lui e non voglio parlare con lui".

Questo significa che il secondo classificato della MotoGP 2020 non vuole assolutamente parlare con Aleix, nemmeno in futuro? "No", si è qualificato Franky quando gli è stato chiesto di parlarne. "Al momento sono un po' infastidito. Soprattutto dopo le parole che ho sentito dopo averlo visto nell'ufficio dei commissari e dopo aver visto che non era dispiaciuto. È un comportamento e un modo di fare da cui voglio stare il più lontano possibile. Non voglio essere coinvolto in queste cose, preferisco fare il mio lavoro - come lui dovrebbe fare il suo lavoro al meglio delle sue possibilità".

Morbidelli ha detto che ora è tempo di guardare avanti e concentrarsi sulle corse. Le scuse di Espargaró sarebbero utili? "Non sono affatto interessato a questo", ha detto "Morbido". "Ha dimostrato abbastanza. Naturalmente accetterei volentieri delle scuse, delle scuse sincere. Ma le corse sono più importanti delle scuse di Aleix Espargaró", ha aggiunto in modo significativo.

Risultati della gara di MotoGP, Doha (19.11.):

1° Di Giannantonio, Ducati, 22 giri in 41:43.654 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec.

3° Marini, Ducati, + 4,408

4° Viñales, Aprilia, + 4,488

5° Binder, KTM, + 7,246

6° Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7° Quartararo, Yamaha, + 7.828

8° Bastianini, Ducati, + 8.239

9° Miller, KTM, + 11.509

10° Martin, Ducati, + 14.819

11° Marc Márquez, Honda, + 14.964

12° Zarco, Ducati, + 17.431

13° Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14° Mir, Honda, +18.673

15° Augusto Fernández, KTM, +21.455

16° Morbidelli, Yamaha, +21.474

17° Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18° Pol Espargaró, KTM, +27.194

19° Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 giri in meno

- Lecuona, Honda, 1° giro non completato

Risultato MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, +12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, + 19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 37 gare su 39:

1° Bagnaia, 437 punti. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 663 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 620 punti (campione del mondo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.