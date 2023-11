Morbidelli: Não há interesse num pedido de desculpas

As cenas desagradáveis em Lusail, quando Aleix Espargaró bateu no capacete de Franco Morbidelli, continuam a ser tema de discussão em Valência. No entanto, os próprios pilotos abstiveram-se de falar sobre o assunto.

Depois de dois anos e meio decepcionantes com a equipa de fábrica da Yamaha, Franco Morbidelli vai completar um último fim de semana de corrida com a M1 no Circuito Ricardo Tormo antes de subir para a moto que atualmente domina o Campeonato do Mundo de MotoGP pela primeira vez no teste de Valência na terça-feira - uma atual Ducati de fábrica da Prima Pramac Racing.

"É um fim de semana importante, a minha última corrida com a Yamaha. Vou saborear cada segundo", anunciou "Franky" na quinta-feira em Valência. "É importante ter um bom fim de semana para que possamos desfrutar da última corrida juntos. Depois disso, espera-me um novo capítulo, mas falaremos sobre isso na segunda-feira."

O italiano de 28 anos com raízes brasileiras não quis entrar em mais detalhes sobre o grande problema do seu fim de semana no Qatar, a altercação com Aleix Espargaró no FP2 - incluindo um golpe no capacete do piloto da Yamaha - e a subsequente troca verbal na imprensa. No entanto, ele disse o seguinte em resposta às reclamações do espanhol de que Morbidelli havia cruzado uma linha sagrada com suas declarações: "Eu mantenho cada palavra que disse. Não falei com ele e não quero falar com ele".

Isso significa que o vice-campeão de MotoGP de 2020 não quer falar com Aleix de jeito nenhum, nem mesmo no futuro? "Não", disse Franky quando questionado sobre isso. "Estou um pouco irritado neste momento. Especialmente depois das palavras que ouvi depois de o ver no escritório dos comissários - e depois de ver que ele não pediu desculpa. É um comportamento e uma forma de estar de que quero estar o mais longe possível. Não me quero envolver nisso, prefiro fazer o meu trabalho - tal como ele deve fazer o seu trabalho da melhor forma possível."

Morbidelli disse que agora é altura de olhar em frente e concentrar-se nas corridas. Será que um pedido de desculpas de Espargaró seria útil? "Não estou interessado nisso," acenou "Morbido". "Ele já deu provas suficientes. Claro que aceitaria de bom grado um pedido de desculpas - um pedido de desculpas honesto. Mas as corridas são mais importantes do que um pedido de desculpas de Aleix Espargaró", acrescentou com significado.

Resultado da corrida de MotoGP, Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn em 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2,734 seg

3º Marini, Ducati, + 4,408

4º Viñales, Aprilia, + 4,488

5º Binder, KTM, + 7,246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7º Quartararo, Yamaha, + 7,828

8º Bastianini, Ducati, + 8,239

9º Miller, KTM, + 11,509

10º Martin, Ducati, + 14,819

11º Marc Márquez, Honda, + 14,964

12º Zarco, Ducati, + 17,431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14º Mir, Honda, +18,673

15º Augusto Fernández, KTM, +21,455

16º Morbidelli, Yamaha, +21,474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22,142

18º Pol Espargaró, KTM, +27,194

19º Nakagami, Honda, +27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 voltas abaixo

- Lecuona, Honda, 1ª volta não completada

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, +12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, + 19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 37 de 39 corridas:

1º Bagnaia, 437 pontos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 663 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 620 pontos (campeã do mundo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.