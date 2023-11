Marc Márquez (Honda) : Un casque en guise de remerciement

Le week-end de Valence ne sera pas seulement intéressant pour la lutte pour le titre de champion du monde. Le départ de Marc Márquez chez Honda apporte également son lot d'émotions, que l'octuple champion du monde peut également ressentir à l'avance.

L'Espagnol de 30 ans, qui a remporté six titres de champion du monde avec l'équipe Repsol Honda à partir de 2013 dans le championnat du monde MotoGP, a préparé une protection de la tête très spéciale pour sa dernière apparition chez Honda avec le partenaire Dave Designs : Des photos émotionnelles de moments particuliers dans le cadre de la conquête de ses six titres mondiaux avec l'équipe HRC sont réparties sur la surface.

La dernière photo de l'histoire provisoire de "MM93" en MotoGP est celle du huitième titre - le sixième en MotoGP - en Thaïlande en 2019, où le slogan "8 Ball" était de rigueur. Le titre MotoGP à Motegi 2018 était et est toujours synonyme de "niveau 7", inspiré des jeux informatiques complexes. Sur la photo de Valence de 2017, on peut lire "Big 6".

À l'arrière du casque, Márquez a fait inscrire plusieurs messages sous le logo HRC : "11 saisons, 6 titres de champion du monde - toujours ensemble". Ce message s'adresse à l'ensemble de son équipe, qui a accompagné l'homme de Cervera pendant de nombreuses années et qu'il entend continuer à rencontrer lors des week-ends de course, comme il l'a annoncé.

En haut, l'inscription "Kansha" en lettres japonaises est recouverte du message "gracias". Márquez explique à ce sujet : "Le design du casque est inspiré du mot "Kansha", qui est une désignation plus intense et plus profonde du mot "arigato", c'est-à-dire "merci". C'est un casque qui vient du fond du cœur !"

Résultat MotoGP FP1, Valence (24.11.) :

1. Zarco, Ducati, 1:30,191 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,187 sec

3. Martin, Ducati, + 0,259

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5. Viñales, Aprilia, + 0,343

6. Quartararo, Yamaha, + 0,365

7. Marc Márquez, Honda, + 0,373

8. Augusto Fernández, KTM, + 0,376

9. Bastianini, Ducati, + 0,620

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,666

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,683

12. Miller, KTM, + 0,710

13. Bagnaia, Ducati, + 0,778

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,855

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,921

16. Brad Binder, KTM, + 1,061

17. Marini, Ducati, + 1,106

18. Nakagami, Honda, + 1,252

19. Rins, Honda, + 1,297

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,323

21e Mir, Honda, + 1,362

22e Savadori, Aprilia, + 1,806