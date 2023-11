Marc Márquez (Honda): Un casco come ringraziamento

La superstar della MotoGP Marc Márquez ha fatto disegnare un casco molto speciale per il finale di stagione a Valencia, ispirato alle nobili virtù giapponesi, per il suo imminente abbandono della Honda.

Il weekend di Valencia non sarà interessante solo per la lotta per il titolo mondiale. Anche la partenza di Marc Márquez dalla Honda porterà con sé emozioni che possono essere percepite in anticipo, anche dall'otto volte campione del mondo.

Il trentenne spagnolo, che ha vinto sei titoli mondiali di MotoGP con la squadra Repsol Honda dal 2013 in poi, ha preparato una protezione per la testa molto speciale per la sua ultima apparizione in Honda con il partner Dave Designs: Sulla superficie sono sparse foto emozionali di momenti molto speciali nel contesto della conquista dei suoi sei titoli mondiali con l'equipaggio HRC.

L'ultima foto della storia provvisoria della MotoGP di "MM93" è quella dell'ottavo titolo - il sesto in MotoGP - in Thailandia nel 2019, dove il motto era "8 Ball". Il titolo MotoGP a Motegi 2018 stava e sta tuttora per "Level 7", basato su complessi giochi per computer. La foto di Valencia del 2017 recita "Big 6".

Sul retro del casco, Márquez ha fatto applicare diversi messaggi sotto il logo HRC: "11 stagioni, 6 titoli mondiali - sempre insieme". Questo messaggio è rivolto al nucleo del suo equipaggio, che ha accompagnato l'uomo di Cervera per molti anni e con il quale intende continuare a incontrarsi nei weekend di gara.

La scritta "Kansha" è incisa in alto in lettere giapponesi, con il messaggio "gracias" dipinto sopra. Márquez spiega: "Il design del casco è ispirato alla parola 'Kansha', che è un termine più intenso e profondo per la parola 'arigato', che significa grazie. È un casco che viene dal cuore!".

Risultati MotoGP FP1, Valencia (24.11.):

1° Zarco, Ducati, 1:30.191 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,187 sec.

3° Martin, Ducati, + 0,259

4° Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5° Viñales, Aprilia, + 0,343

6° Quartararo, Yamaha, + 0,365

7. Marc Márquez, Honda, + 0,373

8. Augusto Fernández, KTM, + 0,376

9° Bastianini, Ducati, + 0,620

10° Alex Márquez, Ducati, + 0,666

11° Pol Espargaró, KTM, + 0,683

12° Miller, KTM, + 0,710

13° Bagnaia, Ducati, + 0,778

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,855

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,921

16° Brad Binder, KTM, + 1,061

17° Marini, Ducati, + 1.106

18° Nakagami, Honda, + 1.252

19° Rins, Honda, + 1.297

20° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.323

21° Mir, Honda, + 1.362

22° Savadori, Aprilia, + 1.806