Marc Márquez (Honda): Um capacete como agradecimento

O fim de semana de Valência não será apenas interessante na luta pelo título mundial. A saída de Marc Márquez da Honda também trará emoções que podem ser sentidas antecipadamente, mesmo pelo oito vezes campeão do mundo.

O espanhol de 30 anos, que ganhou seis títulos do Campeonato do Mundo de MotoGP com a equipa Repsol Honda a partir de 2013, preparou uma proteção para a cabeça muito especial para a sua última participação na Honda com o parceiro Dave Designs: Espalhadas pela superfície estão fotografias emotivas de momentos muito especiais no contexto da conquista dos seus seis títulos de campeão do mundo com a equipa HRC.

A última foto da história provisória de MotoGP de "MM93" é a do oitavo título - o sexto em MotoGP - na Tailândia em 2019, onde o lema era "8 Ball". O título de MotoGP em Motegi 2018 representava e continua a representar o "Nível 7", baseado em jogos de computador complexos. A foto de Valência em 2017 diz "Big 6".

Na parte de trás do capacete, Márquez tem várias mensagens aplicadas sob o logótipo da HRC: "11 épocas, 6 títulos mundiais - sempre juntos". Esta mensagem é dirigida ao núcleo da sua equipa, que acompanha o homem de Cervera há muitos anos e com quem pretende continuar a encontrar-se nos fins-de-semana de corrida.

A inscrição "Kansha" está gravada no topo em letras japonesas, com a mensagem "gracias" pintada por cima. Márquez explica: "O design do capacete é inspirado na palavra 'Kansha', que é um termo mais intenso e profundo para a palavra 'arigato', que significa obrigado. É um capacete que vem do coração!"

