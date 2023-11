Pecco Bagnaia : aucune pensée pour le crash de Valentino Rossi

Si Pecco Bagnaia remporte la course de vitesse de samedi à Valence et que Jorge Martin ne monte pas sur le podium, l'Italien sera champion du MotoGP pour la deuxième fois. S'il en va autrement, il existe de nombreux modèles de calcul concernant la décision du championnat du monde.



Bagnaia est clairement avantagé, 21 points constituent un matelas rassurant - mais aussi vite épuisé en cas de chute lors du Grand Prix de dimanche.

"21 points, ce n'est jamais assez pour rester tranquille", a raconté le Turinois de 26 ans lors de la conférence de presse de jeudi soir. "J'ai deux points d'avance de moins que l'an dernier, et il y en a en outre douze de plus à prendre qu'à l'époque. La situation est différente, maintenant il y a 37 points chaque week-end. Je vais pousser vendredi pour terminer la séance d'essais dans le top 10 - je suis sûr que le nouvel asphalte sera très bon pour nous".

Pour Bagnaia, l'attaque est-elle la meilleure défense ? Ou va-t-il compter sur le fait que deux cinquièmes places suffiront pour le titre si Martin remporte les deux courses ? "Je vais faire de mon mieux", a souligné le champion du monde. "Je vais attaquer le samedi et essayer de gagner la course de sprint. Je veux me qualifier pour la première ligne et me mettre ainsi en bonne position pour remporter le sprint. J'espère remporter le championnat samedi. Mais si je constate que le risque est trop élevé pour y parvenir, je prendrai le résultat comme il vient. Ensuite, je déciderai de la manière dont j'aborderai la course de dimanche".

"L'année dernière, j'étais seul à déjeuner avant la course et j'étais très calme", s'est souvenu l'homme aux 17 victoires en MotoGP. "Puis tous mes amis et ma famille sont venus me voir et ont parlé, ils ont ressenti la pression plus que moi. Avant le départ de la course, j'ai aussi ressenti la pression, c'est tout à fait normal. J'ai appris la leçon à ce moment-là. Je pense que je gère mieux la pression maintenant, mais je sais aussi qu'elle augmente chaque jour".

Seuls douze pilotes ont réussi à défendre leur titre dans la catégorie reine depuis la création du championnat du monde en 1949. "Je ne me souviens que de Vale et Marc", a déclaré Bagnaia en souriant, "si j'atteins cet objectif, ce sera formidable. Mais je n'y pense qu'après. Maintenant, je pense à vendredi, je sais que ce circuit nous convient".

Rossi sera aux côtés de Bagnaia à Valence pour le conseiller et l'aider. "C'est important, il a vécu tellement de choses", a fait remarquer Pecco. "L'avoir à nos côtés est une grande aide".

Valentino a connu l'une de ses défaites les plus amères à Valence en 2006. "Je ne pense pas à ce genre de choses", a affirmé Bagnaia, "de telles choses arrivent, mais chaque situation est différente. A l'époque, Vale avait huit points d'avance et s'était qualifié pour la première place sur la grille de départ. Il a chuté et Nicky Hayden est devenu champion. Je ne veux pas faire la même erreur. Je connais parfaitement les capacités de Jorge. Si tout se passe normalement, il sera en mesure de gagner. Il est donc important que je reste calme et que je gère la situation".