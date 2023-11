Pecco Bagnaia: nessun pensiero sull'incidente di Valentino Rossi

Il leader del campionato mondiale e campione in carica Pecco Bagnaia ha un vantaggio di 21 punti in vista dell'ultimo weekend dell'anno della MotoGP a Valencia. "Non è mai abbastanza per stare tranquilli", dice il campione della Ducati.

Se Pecco Bagnaia vincerà la gara sprint di sabato a Valencia e Jorge Martin non salirà sul podio, allora l'italiano sarà campione della MotoGP per la seconda volta. Se le cose dovessero andare diversamente, ci sono numerosi modelli di calcolo per decidere il campionato del mondo.



Bagnaia ha un chiaro vantaggio, 21 punti sono un cuscino rassicurante - ma se cade nel Gran Premio di domenica, saranno rapidamente esauriti.

"21 punti non sono mai abbastanza per stare tranquilli", ha detto il 26enne torinese durante la conferenza stampa di giovedì sera. "Ho due punti in meno di vantaggio rispetto all'anno scorso, e ci sono anche dodici punti in più in palio rispetto ad allora. La situazione è diversa, ora ci sono 37 punti ogni fine settimana. Venerdì spingerò per finire la sessione nella top 10 - sono sicuro che il nuovo asfalto sarà molto buono per noi".

L'attacco è la miglior difesa per Bagnaia? O si affiderà al fatto che due quinti posti saranno sufficienti per il titolo se Martin vincerà entrambe le gare? "Farò del mio meglio", ha sottolineato il campione del mondo. "Sabato attaccherò e cercherò di vincere la gara sprint. Voglio qualificarmi per la prima fila e mettermi in una buona posizione per vincere la volata. Spero di vincere il campionato sabato. Ma se mi rendo conto che il rischio è troppo alto per riuscirci, allora prenderò il risultato come viene. Poi deciderò come affrontare la gara di domenica".

"L'anno scorso mi sono seduto da solo a pranzo prima della gara ed ero molto tranquillo", ha ricordato il 17 volte vincitore della MotoGP. "Poi tutti i miei amici e la mia famiglia sono venuti a parlarmi e hanno sentito la pressione più di me. Prima dell'inizio della gara ho sentito anch'io la pressione, il che è del tutto normale. Ho imparato la lezione. Ora penso di poter gestire meglio la pressione, ma so anche che aumenta ogni giorno".

Solo dodici piloti hanno difeso con successo il loro titolo nella classe regina da quando il Campionato del Mondo è stato fondato nel 1949. "Mi vengono in mente solo Vale e Marc", ha sorriso Bagnaia, "Se riuscissi a raggiungere questo obiettivo, sarebbe fantastico. Ma ci penserò solo dopo. Ora penso a venerdì, so che questa pista è adatta a noi".

Rossi sarà a disposizione per offrire a Bagnaia consigli e sostegno a Valencia. "È importante, ha fatto tanta esperienza", ha detto Pecco. "Averlo al nostro fianco è un grande aiuto".

Valentino ha vissuto una delle sue sconfitte più amare a Valencia nel 2006. Non penso a cose del genere", ha sottolineato Bagnaia, "sono cose che capitano, ma ogni situazione è diversa". All'epoca Vale aveva otto punti di vantaggio e si era qualificato per il primo posto in griglia, ma è caduto e Nicky Hayden è diventato campione. Non voglio commettere lo stesso errore. So esattamente di cosa è capace Jorge. Se tutto si svolge normalmente, sarà in grado di vincere. È quindi importante che io rimanga calmo e che riesca a gestire la situazione".