Pecco Bagnaia: Nem pensar no acidente de Valentino Rossi

O líder do Campeonato do Mundo e atual campeão Pecco Bagnaia tem 21 pontos de vantagem antes do último fim de semana de MotoGP do ano em Valência. "Isso nunca é suficiente para manter a calma", diz a estrela da Ducati.

Se Pecco Bagnaia vencer a corrida de sprint em Valência no sábado e Jorge Martin não terminar no pódio, o italiano será campeão de MotoGP pela segunda vez. Se o resultado for diferente, existem vários modelos de cálculo para a decisão do campeonato do mundo.



Bagnaia tem uma vantagem clara, 21 pontos são uma almofada tranquilizadora - mas se ele cair no Grande Prémio no domingo, será rapidamente consumido.

"21 pontos nunca são suficientes para ficar calmo", disse o piloto de 26 anos de Turim durante a conferência de imprensa na noite de quinta-feira. "Tenho menos dois pontos de vantagem do que no ano passado e também há mais doze pontos em disputa do que nessa altura. A situação é diferente, agora há 37 pontos em cada fim de semana. Vou esforçar-me na sexta-feira para terminar os treinos no top 10 - tenho a certeza que o novo asfalto vai ser muito bom para nós."

Será o ataque a melhor defesa para Bagnaia? Ou vai confiar no facto de que dois quintos lugares serão suficientes para o título se Martin vencer as duas corridas? "Vou dar o meu melhor", sublinhou o campeão do mundo. "Vou atacar no sábado e tentar ganhar a corrida ao sprint. Quero qualificar-me para a primeira linha e colocar-me numa boa posição para vencer o sprint. Espero ganhar o campeonato no sábado. Mas se me aperceber de que o risco é demasiado elevado para o conseguir, então aceitarei o resultado que vier. Depois, decidirei como abordar a corrida no domingo."

"No ano passado, sentei-me sozinho ao almoço antes da corrida e estava muito calmo", recordou o 17 vezes vencedor do MotoGP. "Depois todos os meus amigos e família vieram falar comigo, sentiram a pressão mais do que eu. Antes do início da corrida, também senti a pressão, o que é completamente normal. Aprendi a lição nessa altura. Acho que agora consigo lidar melhor com a pressão, mas também sei que ela aumenta todos os dias."

Apenas doze pilotos defenderam com sucesso o seu título na categoria rainha desde a criação do Campeonato do Mundo em 1949. "Só me lembro do Vale e do Marc", sorriu Bagnaia. "Se conseguir este objetivo, será fantástico. Mas só vou pensar nisso mais tarde. Agora estou a pensar na sexta-feira, sei que esta pista nos convém."

Rossi vai estar disponível para dar conselhos e apoio a Bagnaia em Valência. "Isso é importante, ele tem muita experiência," disse Pecco. "Tê-lo ao nosso lado é uma grande ajuda."

Valentino sofreu uma das suas derrotas mais amargas em Valência, em 2006. "Não penso em coisas assim", enfatizou Bagnaia. "Coisas assim acontecem, mas cada situação é diferente. Vale tinha oito pontos de vantagem na altura e qualificou-se para o primeiro lugar da grelha, mas caiu e Nicky Hayden tornou-se campeão. Não quero cometer o mesmo erro. Sei exatamente do que o Jorge é capaz. Se tudo correr normalmente, ele estará em posição de ganhar. Por isso, é importante que eu mantenha a calma e domine a situação."