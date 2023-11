Luca Marini: el acuerdo con Repol Honda está arreglado, falta la confirmación

Luca Marini no oculta que el martes se subirá a la Repsol Honda. Dice lo que le atrae de HRC y da las gracias a la escuadra VR46.

El director del equipo Mooney VR46, Uccio Salucci, declaró a SPEEDWEEK.com anteayer sábado en Sepang que quería tener claro por parte de Repsol Honda el futuro de su piloto Luca Marini antes del viernes en Qatar (17 de noviembre). Sin embargo, los responsables de HRC aún no han anunciado el fichaje del séptimo clasificado.

Sin embargo, Luca Marini ha insinuado hoy en Valencia que el domingo pilotará aquí una moto diferente a la del primer test invernal del martes. "Creo que la noticia se publicará pronto", ha explicado el italiano de 184 centímetros de estatura y subcampeón de Moto2 en 2020, "ocurrirá en los próximos días". Así que por ahora no puedo decir mucho sobre el tema".

Después de tres años en Ducati, ¿cree Luca que es el momento adecuado para afrontar un nuevo reto con el equipo oficial de Honda en 2024 y ayudar a desarrollar la Honda RC21V? Marini: "Sí, creo que es el momento adecuado. Porque me siento bien y he mejorado mucho cada año. Siempre ha sido mi sueño encontrar un sitio en un equipo de fábrica en MotoGP y llevar a un fabricante de nuevo a la senda de la victoria. En mi opinión, este es el momento adecuado. Esta oportunidad ha surgido porque la decisión de Marc fue un gran shock para todos los implicados. Pero era previsible que diera este paso en algún momento en el futuro. Ahora quiero aprovechar esta oportunidad y sacarle el máximo partido".

Luca Marini ha pasado seis años bajo el ala del equipo VR46 en el Campeonato del Mundo, desde Moto3 a Moto2 y MotoGP, donde corrió para Avintia Ducati en el primer año (2021), pero ya fue dirigido por la escuadra VR46 antes de que su hermano Valentino Rossi se hiciera cargo de ambas plazas del Avintia Esponsorama.

"Ha sido un viaje fantástico", resume Marini. "He vivido los mejores momentos de mi carrera con la escuadra VR46. Me gustaría dar las gracias a todo el grupo, incluidos los que han trabajado con VR46 en el pasado, por ejemplo en la categoría de Moto2. He disfrutado de cada etapa y quiero disfrutar también de este fin de semana aquí. Porque aún nos queda mucho por hacer aquí".

Por ejemplo: Luca Marini (tiene un contrato de dos años) es el único de los ocho pilotos de Ducati que no ha ganado una carrera de MotoGP en los dos últimos años, después de la victoria de "Diggia" en Qatar.

Eso aún podría cambiar...