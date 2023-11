Luca Marini : accord avec Repol-Honda, pas de confirmation

Luca Marini ne fait plus mystère de son intention de prendre le guidon de la Repsol-Honda dès mardi. Il explique ce qui l'attire chez HRC et remercie l'équipe VR46.

Le directeur du team Mooney VR46, Uccio Salucci, a déclaré l'avant-dernier samedi à Sepang lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com qu'il souhaitait que Repsol-Honda soit au clair sur l'avenir de son pilote Luca Marini d'ici vendredi au Qatar (17.11). Mais les managers du HRC n'ont pas encore annoncé l'engagement du septième du championnat du monde.

Luca Marini a toutefois laissé entendre aujourd'hui à Valence qu'il piloterait ici dimanche une moto différente de celle qu'il a utilisée lors des premiers tests hivernaux mardi. "Je pense que les nouvelles seront bientôt publiées", a déclaré l'Italien de 184 centimètres, vice-champion du monde Moto2 en 2020. "Cela se fera dans les prochains jours. Il n'y a donc pas grand chose à dire sur ce sujet pour le moment".

Luca pense-t-il que c'est le bon moment pour relever un nouveau défi au sein de l'équipe d'usine Honda en 2024, après trois années passées chez Ducati, et pour participer au développement de la Honda RC21V ? Marini : "Oui, je pense que c'est le bon moment. Car je me sens bien et je me suis beaucoup amélioré chaque année. J'ai toujours rêvé de faire partie d'une équipe d'usine en MotoGP et de ramener un constructeur sur le chemin de la victoire. Je pense que c'est le bon moment. Cette opportunité s'est présentée, car la décision de Marc a été un grand choc pour toutes les personnes concernées. Mais il était prévisible que cette décision de sa part se produirait à un moment donné dans le futur. Maintenant, je veux saisir cette opportunité et en tirer le meilleur parti".

Luca Marini a passé six ans sous l'aile de l'équipe VR46 dans le championnat du monde, du Moto3 au Moto2 et au MotoGP, où il courait encore pour Avintia Ducati la première année (2021), mais était déjà pris en charge par l'équipe VR46 avant que son frère Valentino Rossi ne reprenne les deux créneaux d'Avintia Esponsorama.

"Ce fut un voyage fantastique", a résumé Marini. "J'ai vécu les meilleurs moments de ma carrière avec l'équipe VR46. Je tiens à en remercier tout le groupe, y compris les personnes qui ont travaillé avec VR46 dans le passé, par exemple en Moto2. J'ai apprécié chaque phase et je veux également profiter de ce week-end ici. Car nous avons encore des choses à faire ici".

Par exemple : Luca Marini (qui obtient un contrat de deux ans) est, après la victoire de "Diggia" au Qatar, le seul des huit pilotes Ducati à ne pas avoir gagné de course MotoGP au cours des deux dernières années.

Cela pourrait encore changer...