Luca Marini: fissato l'accordo con Repol Honda, mancano le conferme

Luca Marini non nasconde che martedì sarà in sella alla Repsol Honda. Dice cosa lo attrae della HRC e ringrazia la squadra VR46.

Il Direttore del Team Mooney VR46 Uccio Salucci ha dichiarato a SPEEDWEEK.com sabato scorso a Sepang di voler avere chiarezza da Repsol Honda sul futuro del suo pilota Luca Marini entro venerdì in Qatar (17 novembre). Tuttavia, i dirigenti della HRC non hanno ancora annunciato l'ingaggio del settimo pilota.

Tuttavia, Luca Marini ha lasciato intendere oggi a Valencia che domenica guiderà una moto diversa rispetto a quella dei primi test invernali di martedì. "Penso che la notizia sarà pubblicata presto", ha spiegato l'italiano, alto 184 centimetri e vicecampione della Moto2 nel 2020, "e sarà pubblicata nei prossimi giorni. Quindi, per ora, non posso dire molto sull'argomento".

Dopo tre anni in Ducati, Luca pensa che sia il momento giusto per affrontare una nuova sfida con il team ufficiale Honda nel 2024 e contribuire allo sviluppo della Honda RC21V? Marini: "Sì, credo che il momento sia giusto. Perché mi sento bene e sono migliorato molto ogni anno. Il mio sogno è sempre stato quello di trovare un posto in un team ufficiale in MotoGP e di riportare un costruttore sulla strada della vittoria. Secondo me, questo è il momento giusto. Questa opportunità si è presentata perché la decisione di Marc è stata un grande shock per tutte le persone coinvolte. Ma era prevedibile che prima o poi avrebbe fatto questo passo. Ora voglio cogliere questa opportunità e sfruttarla al meglio".

Luca Marini ha trascorso sei anni sotto l'ala del team VR46 nel Campionato del Mondo, dalla Moto3 alla Moto2 fino alla MotoGP, dove ha corso per Avintia Ducati nel primo anno (2021) ma era già gestito dalla squadra VR46 prima che il fratello Valentino Rossi rilevasse entrambi gli slot da Avintia Esponsorama.

"È stato un viaggio fantastico", ha riassunto Marini. "Ho vissuto i momenti più belli della mia carriera con la squadra VR46. Vorrei ringraziare tutto il gruppo, compresi coloro che hanno lavorato con la VR46 in passato, ad esempio nella classe Moto2. Mi sono goduto ogni tappa e voglio godermi anche questo fine settimana. Perché abbiamo ancora molto da fare qui".

Per esempio: Luca Marini (ha un contratto biennale) è l'unico degli otto piloti Ducati a non aver vinto una gara di MotoGP negli ultimi due anni dopo la vittoria di "Diggia" in Qatar.

La situazione potrebbe ancora cambiare...