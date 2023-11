Luca Marini: O acordo com a Repol Honda está fechado, falta a confirmação

O Diretor da Equipa Mooney VR46, Uccio Salucci, disse ao SPEEDWEEK.com no penúltimo sábado em Sepang que queria que a Repsol Honda esclarecesse o futuro do seu piloto Luca Marini até sexta-feira no Qatar (17 de novembro). No entanto, os responsáveis da HRC ainda não anunciaram a contratação do sétimo classificado.

No entanto, Luca Marini deu a entender hoje, em Valência, que vai pilotar uma mota diferente no domingo do que no primeiro teste de inverno, na terça-feira. "Acho que as notícias serão publicadas em breve", explicou o italiano de 184 centímetros de altura e vice-campeão da Moto2 em 2020. "Isso acontecerá nos próximos dias. Então, por enquanto, não há muito que eu possa dizer sobre o assunto."

Depois de três anos na Ducati, Luca acha que é o momento certo para assumir um novo desafio com a equipa de fábrica da Honda em 2024 e ajudar a desenvolver a Honda RC21V? Marini: "Sim, acho que é a altura certa. Porque me sinto bem e tenho melhorado muito todos os anos. Sempre foi o meu sonho encontrar um lugar numa equipa de fábrica no MotoGP e levar um construtor de volta ao caminho da vitória. Na minha opinião, este é o momento certo. Esta oportunidade surgiu porque a decisão do Marc foi um grande choque para todos os envolvidos. Mas era previsível que ele daria este passo em algum momento no futuro. Agora quero aproveitar esta oportunidade e tirar o máximo partido dela."

Luca Marini passou seis anos sob a alçada da equipa VR46 no Campeonato do Mundo, desde a Moto3 à Moto2 e ao MotoGP, onde correu pela Avintia Ducati no primeiro ano (2021), mas já era gerido pela equipa VR46 antes de o irmão Valentino Rossi assumir as duas vagas da Avintia Esponsorama.

"Tem sido uma viagem fantástica", resumiu Marini. "Vivi os melhores momentos da minha carreira com a equipa VR46. Gostaria de agradecer a todo o grupo, incluindo aqueles que trabalharam com a VR46 no passado, por exemplo, na classe Moto2. Desfrutei de todas as etapas e quero desfrutar também deste fim de semana aqui. Porque ainda temos muito para fazer aqui".

Por exemplo: Luca Marini (tem um contrato de dois anos) é o único dos oito pilotos da Ducati que não ganhou uma corrida de MotoGP nos últimos dois anos, depois da vitória de "Diggia" no Qatar.

Isso ainda pode mudar...