Fabio Di Giannantonio : Casque et cuir prêts pour le test

Après la première victoire de Fabio Di Giannantonio en MotoGP, le directeur sportif de Ducati, Paolo Ciabatti, a lui aussi constaté dimanche à Lusail qu'il était inacceptable que le Romain n'ait pas encore sa place dans le peloton MotoGP pour 2024. La grande question à Valence est donc de savoir si le vainqueur du Qatar sera également présent sur les pistes lors des premiers tests hivernaux du MotoGP mardi. Seule une VR46-Ducati est disponible pour cela.

"Il semble que ce soit la seule moto disponible dès que Luca se décidera enfin à l'annoncer", a déclaré "Diggia" en conférence de presse avec un grand sourire en faisant référence à Luca Marini, assis à côté de lui. Le transfert de ce dernier chez Repsol Honda est un secret de polichinelle, mais la confirmation officielle du HRC se fait toujours attendre.

Entre-temps, les discussions entre le manager de Diggia, Diego Tavano, et les décideurs de l'équipe Rossi se sont poursuivies jeudi à Valence. Di Giannantonio lui-même a au moins révélé : "Je suis venu ici avec un casque et une combinaison de cuir pour essayer de faire des essais mardi". De quelle couleur est la combinaison de cuir ? "Noire, mais spéciale. Si vous la voyez, c'est un kit cool, tout est conçu par moi".

Diggia peut légitimement espérer sortir effectivement l'équipement de test mardi. "Nous travaillons sur quelque chose de cool et nous avons de bonnes chances de faire des essais mardi - et nous avons maintenant un peu plus de chances d'être à nouveau sur la grille de départ l'année prochaine", a-t-il confirmé en souriant. "Nous travaillons dur pour cela".

"A mon avis, nous avons aussi été un peu courageux avec Diego et mon équipe, parce que nous n'avons jamais vraiment envisagé de plan B. Nous n'avons pas eu le choix. Nous avons toujours pris des risques et essayé de suivre notre voie, c'est-à-dire d'essayer de rester dans le peloton MotoGP l'année prochaine. Rien n'est encore conclu, nous y travaillons, mais nous nous en rapprochons un peu. Pour l'instant, je considère cela comme une victoire", a souligné Di Giannantonio.

Le Romain de 25 ans a également lancé des roses à l'équipe VR46 : "C'est certainement une équipe formidable. Leur travail en coulisses est formidable, ce qu'ils font au sein de l'Academy et tous ensemble. Ils sont passés par le Moto3 et le Moto2 pour arriver au MotoGP et ont toujours été super bons dans chaque catégorie. Pour moi, ce serait une grande expérience et un grand défi, et je pense que ce serait aussi une grande opportunité d'apprendre beaucoup".

Résultat de la course MotoGP, Doha (19.11.) :

1. Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43,654 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec

3. Marini, Ducati, + 4,408

4. Viñales, Aprilia, + 4,488

5. Binder, KTM, + 7,246

6. Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7. Quartararo, Yamaha, + 7,828

8. Bastianini, Ducati, + 8,239

9. Miller, KTM, + 11,509

10. Martin, Ducati, + 14,819

11. Marc Márquez, Honda, + 14,964

12. Zarco, Ducati, + 17,431

13. Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14e Mir, Honda, + 18,673

15. Augusto Fernández, KTM, + 21,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 21,474

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 22,142

18. Pol Espargaró, KTM, + 27,194

19e Nakagami, Honda, + 27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 tours de retard

- Lecuona, Honda, 1er tour non terminé

Résultat du sprint MotoGP, Doha (18.11.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52,634 min.

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20e Bastianini, Ducati, + 35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 1er tour non terminé

Classement du championnat du monde MotoGP après 37 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 437 points. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 663 points (champion du monde). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 620 points (champion du monde). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.