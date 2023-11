Fabio Di Giannantonio: Casco e pelli pronti per i test

Con la vittoria in Qatar, Fabio Di Giannantonio ha fatto la migliore offerta possibile per l'ultimo posto disponibile sulla griglia di partenza della MotoGP 2024 - come successore di Luca Marini nel team VR46. È pronto per il test di Valencia.

Dopo la prima vittoria di Fabio Di Giannantonio in MotoGP, il Direttore Sportivo Ducati Paolo Ciabatti ha dichiarato domenica a Lusail che è inaccettabile che il romano non abbia ancora un posto nella MotoGP per il 2024. La grande domanda a Valencia è quindi se il vincitore del Qatar scenderà in pista anche nel primo test invernale della MotoGP, martedì. Per questo è disponibile solo una Ducati VR46.

"Sembra che sia l'unica moto disponibile non appena Luca deciderà di annunciarlo", ha detto "Diggia" in conferenza stampa con un ampio sorriso, riferendosi a Luca Marini seduto accanto a lui. Il suo passaggio a Repsol Honda è un segreto aperto, ma la conferma ufficiale da parte di HRC è ancora lontana.

Nel frattempo, i colloqui tra il manager di Diggia Diego Tavano e i responsabili della squadra di Rossi sono proseguiti giovedì a Valencia. Lo stesso Di Giannantonio ha almeno rivelato: "Sono venuto qui con un casco e una tuta di pelle per provare martedì". Di che colore è la tuta di pelle? "Nera, ma speciale. Quando la vedi, è un kit fighissimo, tutto disegnato da me".

Diggia può legittimamente sperare di indossare davvero il kit di prova martedì. "Stiamo lavorando a qualcosa di bello e abbiamo buone possibilità di fare i test martedì, e ora abbiamo una possibilità leggermente migliore di tornare sulla griglia di partenza l'anno prossimo", ha confermato con un sorriso. "Stiamo lavorando sodo su questo aspetto".

"Secondo me, Diego e il mio equipaggio sono stati anche un po' coraggiosi, perché non abbiamo mai preso in considerazione un piano B. Abbiamo sempre preso dei rischi e abbiamo cercato di fare il possibile. Abbiamo sempre preso dei rischi e cercato di seguire la nostra strada: cercare di essere in MotoGP anche l'anno prossimo. Non c'è ancora nulla di definito, ci stiamo lavorando, ma siamo un po' più vicini. Per il momento, la considero una vittoria", ha sottolineato Di Giannantonio.

Il 25enne romano è anche pieno di elogi per il team VR46: "È sicuramente una grande squadra. Il loro lavoro dietro le quinte è fantastico, quello che fanno in Academy e tutti insieme. Sono arrivati in MotoGP passando per la Moto3 e la Moto2 e sono sempre stati molto bravi in ogni classe. Per me sarebbe una grande esperienza e una sfida e penso che sia una grande opportunità per imparare molto".

Risultati gara MotoGP, Doha (19.11.):

1° Di Giannantonio, Ducati, 22 giri in 41:43.654 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec.

3° Marini, Ducati, + 4,408

4° Viñales, Aprilia, + 4,488

5° Binder, KTM, + 7,246

6° Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7° Quartararo, Yamaha, + 7.828

8° Bastianini, Ducati, + 8.239

9° Miller, KTM, + 11.509

10° Martin, Ducati, + 14.819

11° Marc Márquez, Honda, + 14.964

12° Zarco, Ducati, + 17.431

13° Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14° Mir, Honda, +18.673

15° Augusto Fernández, KTM, +21.455

16° Morbidelli, Yamaha, +21.474

17° Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18° Pol Espargaró, KTM, +27.194

19° Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 giri in meno

- Lecuona, Honda, 1° giro non completato

Risultato MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, +12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, + 19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 37 gare su 39:

1° Bagnaia, 437 punti. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 663 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 620 punti (campione del mondo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.