Fabio Di Giannantonio: Capacete e cabedal prontos para os testes

Com a sua vitória no Qatar, Fabio Di Giannantonio fez a melhor oferta possível para o último lugar disponível na grelha de MotoGP de 2024 - como sucessor de Luca Marini na equipa VR46. Ele está pronto para o teste de Valência.

Após a primeira vitória de Fabio Di Giannantonio no MotoGP, o Diretor Desportivo da Ducati, Paolo Ciabatti, também afirmou no domingo em Lusail que era inaceitável que o romano ainda não tivesse um lugar no campo de MotoGP para 2024. A grande questão em Valência é, portanto, se o vencedor do Qatar também irá para a pista no primeiro teste de inverno de MotoGP na terça-feira. Para isso, apenas uma Ducati VR46 está disponível.

"Essa parece ser a única moto disponível assim que Luca decidir finalmente anunciá-la", disse "Diggia" na conferência de imprensa com um largo sorriso, referindo-se a Luca Marini sentado ao seu lado. A sua mudança para a Repsol Honda é um segredo aberto, mas a confirmação oficial da HRC ainda está a demorar muito tempo.

Entretanto, as conversações entre o diretor da Diggia, Diego Tavano, e os responsáveis da equipa de Rossi prosseguiram na quinta-feira, em Valência. O próprio Di Giannantonio, pelo menos, revelou: "Vim aqui com um capacete e um fato de couro para tentar testar na terça-feira." De que cor é o fato de cabedal? "Preto, mas especial. Quando se vê, é um kit fixe, todo desenhado por mim."

Diggia pode, justificadamente, esperar usar o kit de teste na terça-feira. "Estamos a trabalhar numa coisa fixe e temos uma boa hipótese de testar na terça-feira - e agora temos uma hipótese ligeiramente maior de voltar à grelha no próximo ano", confirmou com um sorriso. "Estamos a trabalhar arduamente nisso".

"Na minha opinião, também fomos um pouco corajosos com o Diego e a minha equipa, porque nunca pensámos num plano B. Sempre corremos riscos e tentámos seguir o nosso caminho - tentar estar no campo do MotoGP também no próximo ano. Ainda não está nada finalizado, estamos a trabalhar nisso, mas estamos um pouco mais perto. Para já, vejo isto como uma vitória", sublinhou Di Giannantonio.

O jovem romano de 25 anos também elogiou a equipa VR46: "É uma grande equipa, sem dúvida. O trabalho deles nos bastidores é ótimo, o que fazem na Academia e todos juntos. Chegaram ao MotoGP através da Moto3 e da Moto2 e têm sido sempre muito bons em todas as classes. Para mim, seria uma grande experiência e desafio e penso que uma grande oportunidade para aprender muito."

Resultado da corrida de MotoGP, Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn em 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2,734 seg

3º Marini, Ducati, + 4,408

4º Viñales, Aprilia, + 4,488

5º Binder, KTM, + 7,246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7º Quartararo, Yamaha, + 7,828

8º Bastianini, Ducati, + 8,239

9º Miller, KTM, + 11,509

10º Martin, Ducati, + 14,819

11º Marc Márquez, Honda, + 14,964

12º Zarco, Ducati, + 17,431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14º Mir, Honda, +18,673

15º Augusto Fernández, KTM, +21,455

16º Morbidelli, Yamaha, +21,474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22,142

18º Pol Espargaró, KTM, +27,194

19º Nakagami, Honda, +27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 voltas abaixo

- Lecuona, Honda, 1ª volta não completada

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, +12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, + 19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 37 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 437 pontos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 663 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 620 pontos (campeão do mundo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.