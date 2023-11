Marc Márquez : "Je ne parle pas de Ducati maintenant".

Logique : le changement de marque de la superstar Marc Márquez (30 ans) du géant de la moto Honda à l'équipe privée Gresini-Ducati, relativement petite, est sur toutes les lèvres, bien au-delà des gros titres de la presse spécialisée. Mais en ce qui concerne Ducati et les premiers essais à venir à Valence mardi, Marc Márquez s'interdit toute question avant le sprint et la course. "J'ai beaucoup de respect pour Honda et pour la période de succès que nous avons vécue ensemble. Pour ce qui est de Ducati, il n'y a rien à dire avant mon tout dernier tour sur la RC213V".

Il est intéressant de noter que l'homme aux 85 victoires en MotoGP et champion du monde en 2013, 2014 et de 2016 à 2019 a ensuite ajouté. "Qui sait d'ailleurs si ce seront mes derniers tours de piste sur une Honda. Il ne faut jamais dire jamais. Je suis très attaché à ce constructeur". C'est pourquoi toute son attention se porte pour l'instant sur son équipe Repsol Honda. "Je veux terminer la saison de la meilleure manière possible. Je ne pourrai toutefois juger de nos chances de terminer en tête qu'après les premiers tours de vendredi".

Mais pour l'Espagnol, il est déjà clair à la veille de la première séance d'entraînement à Valence : "Ce sera vraiment difficile pour moi de contrôler mes émotions. Ces six titres mondiaux communs nous lient à jamais. Si je devais choisir un moment fort, ce serait certainement le tout premier titre de champion du monde MotoGP de 2013".

Il y a dix ans, champion du monde dans la catégorie Moto2 sur la Suter-MMX2 suisse, il était passé à la catégorie reine en tant que rookie et avait remporté son premier titre MotoGP avec 304 points contre les héros de l'époque Jorge Lorenzo (300), Dani Pedrosa (300) et Valentino Rossi (237).

Le fait qu'il ait ensuite cumulé cinq autres titres MotoGP jusqu'en 2019 - après avoir déjà été champion Moto3 en 2010 sur la Derbi 125 cm3 - témoigne de la position exceptionnelle du Catalan. "Il est difficile pour moi de choisir des moments forts dans les années qui ont suivi le premier titre. C'était un voyage fabuleux et commun".

Ce qui vient ensuite rend toutefois l'octuple champion du monde déjà un peu nerveux : "Je me retrouve alors dans un autre groupe et j'ouvre un nouveau chapitre".

Résultat de la course MotoGP, Doha (19.11.) :

1. Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43,654 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec

3. Marini, Ducati, + 4,408

4. Viñales, Aprilia, + 4,488

5. Binder, KTM, + 7,246

6. Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7. Quartararo, Yamaha, + 7,828

8. Bastianini, Ducati, + 8,239

9. Miller, KTM, + 11,509

10. Martin, Ducati, + 14,819

11. Marc Márquez, Honda, + 14,964

12. Zarco, Ducati, + 17,431

13. Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14e Mir, Honda, + 18,673

15. Augusto Fernández, KTM, + 21,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 21,474

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 22,142

18. Pol Espargaró, KTM, + 27,194

19e Nakagami, Honda, + 27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 tours de retard

- Lecuona, Honda, 1er tour non terminé

Résultat du sprint MotoGP, Doha (18.11.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52,634 min.

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20e Bastianini, Ducati, + 35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 1er tour non terminé

Classement du championnat du monde MotoGP après 37 des 39 courses :

1. Bagnaia, 437 points. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 663 points (champion du monde). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 620 points (champion du monde). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.