Marc Márquez: "Non parlo di Ducati in questo momento".

L'otto volte campione del mondo Marc Márquez non vuole dire una parola sulla Ducati in vista del weekend di Valencia. Sta cercando di controllare le sue emozioni in occasione della sua ultima apparizione in Honda.

Logicamente, il cambio di marca della superstar Marc Márquez (30) dal gigante delle moto Honda al team privato Gresini-Ducati, relativamente piccolo, ha fatto parlare la stampa specializzata ben oltre i titoli dei giornali. Ma a proposito della Ducati e dei primi test che si svolgeranno martedì a Valencia, Marc Márquez resiste a qualsiasi domanda in vista dello sprint e della gara. "Ho molto rispetto per la Honda e per il nostro periodo di successo insieme. Non c'è nulla da dire sulla Ducati prima del mio ultimo giro sulla RC213V".

È interessante notare che l'85 volte vincitore della MotoGP e campione del mondo dal 2013, 2014 e dal 2016 al 2019 ha poi aggiunto. "Chissà se questi saranno i miei ultimi giri in sella a una Honda. Non bisogna mai dire mai. Mi sento molto legato a questo produttore". Per questo motivo, per il momento, sta concentrando tutta la sua attenzione sul team Repsol Honda. "Voglio finire la stagione nel miglior modo possibile. Tuttavia, potrò valutare le nostre possibilità di ottenere una posizione di vertice solo dopo i primi giri di venerdì".

Per lo spagnolo, tuttavia, è già chiaro alla vigilia della prima sessione di allenamento a Valencia: "Sarà davvero difficile per me controllare le emozioni. Questi sei titoli mondiali ci legheranno per sempre. Se dovessi scegliere un momento saliente, sarebbe sicuramente il primo titolo mondiale della MotoGP nel 2013".

Dieci anni fa, da campione del mondo nella classe Moto2 sulla Suter-MMX2 svizzera, è passato alla classe regina come rookie e ha vinto il suo primo titolo MotoGP con 304 punti contro gli allora eroi Jorge Lorenzo (300), Dani Pedrosa (300) e Valentino Rossi (237).

Il fatto che abbia poi accumulato altri cinque titoli MotoGP nel 2019 - essendo già stato campione della Moto3 con la Derbi 125cc nel 2010 - documenta l'eccezionale posizione del catalano. "È difficile per me individuare i momenti salienti degli anni successivi al primo titolo. È stato un viaggio favoloso insieme".

Quello che verrà dopo, tuttavia, rende l'otto volte campione del mondo un po' nervoso: "Sarò in un gruppo diverso e inizierò un nuovo capitolo".

Risultati della gara di MotoGP, Doha (19.11.):

1° Di Giannantonio, Ducati, 22 giri in 41:43.654 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec.

3° Marini, Ducati, + 4,408

4° Viñales, Aprilia, + 4,488

5° Binder, KTM, + 7,246

6° Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7° Quartararo, Yamaha, + 7.828

8° Bastianini, Ducati, + 8.239

9° Miller, KTM, + 11.509

10° Martin, Ducati, + 14.819

11° Marc Márquez, Honda, + 14.964

12° Zarco, Ducati, + 17.431

13° Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14° Mir, Honda, +18.673

15° Augusto Fernández, KTM, +21.455

16° Morbidelli, Yamaha, +21.474

17° Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18° Pol Espargaró, KTM, +27.194

19° Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 giri in meno

- Lecuona, Honda, 1° giro non completato

Risultato MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, +12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, + 19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 37 gare su 39:

1° Bagnaia, 437 punti. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 663 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 620 punti (campione del mondo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.