Marc Márquez: "Não estou a falar da Ducati neste momento"

Marc Márquez, oito vezes campeão do mundo, não quer dizer uma palavra sobre a Ducati antes do fim de semana de Valência. Ele está a tentar controlar as suas emoções na sua última participação na Honda.

Logicamente, a mudança de marca da superestrela Marc Márquez (30) do gigante das motos Honda para a relativamente pequena e privada equipa Gresini-Ducati tem sido o assunto da imprensa especializada muito para além das manchetes. Mas sobre a Ducati e os primeiros testes em Valência na terça-feira, Marc Márquez resiste a quaisquer perguntas antes do sprint e da corrida. "Tenho muito respeito pela Honda e pelo nosso tempo de sucesso juntos. Não há nada a dizer sobre a Ducati antes da minha última volta com a RC213V."

Curiosamente, o 85 vezes vencedor do MotoGP e campeão mundial de 2013, 2014 e de 2016 a 2019, acrescentou. "Quem sabe se estas serão as minhas últimas voltas numa Honda. Nunca se deve dizer nunca. Sinto-me muito ligado a este fabricante". É por isso que, por enquanto, está a concentrar toda a sua atenção na sua equipa Repsol Honda. "Quero terminar a época da melhor forma possível. No entanto, só posso avaliar se as nossas hipóteses de chegar à primeira posição são boas depois das primeiras voltas de sexta-feira."

Para o espanhol, no entanto, já está claro na véspera da primeira sessão de treinos em Valência: "Vai ser muito difícil para mim controlar as minhas emoções. Estes seis títulos de campeão do mundo juntos vão ligar-nos para sempre. Se tivesse de escolher um ponto alto, seria sem dúvida o primeiro título do Campeonato do Mundo de MotoGP em 2013."

Há dez anos, como campeão do mundo na classe Moto2 com a suíça Suter-MMX2, mudou para a classe rainha como estreante e ganhou o seu primeiro título de MotoGP com 304 pontos contra os então heróis Jorge Lorenzo (300), Dani Pedrosa (300) e Valentino Rossi (237).

O facto de ter acumulado mais cinco títulos de MotoGP até 2019 - tendo já sido campeão de Moto3 com a Derbi de 125cc em 2010 - documenta a posição excecional do catalão. "É difícil para mim escolher destaques específicos nos anos seguintes após o primeiro título. Foi uma viagem fabulosa juntos".

O que vem a seguir, no entanto, deixa o oito vezes campeão mundial um pouco nervoso: "Vou estar num grupo diferente e começar um novo capítulo."

Resultado da corrida de MotoGP, Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn em 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2,734 seg

3º Marini, Ducati, + 4,408

4º Viñales, Aprilia, + 4,488

5º Binder, KTM, + 7,246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7º Quartararo, Yamaha, + 7,828

8º Bastianini, Ducati, + 8,239

9º Miller, KTM, + 11,509

10º Martin, Ducati, + 14,819

11º Marc Márquez, Honda, + 14,964

12º Zarco, Ducati, + 17,431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14º Mir, Honda, +18,673

15º Augusto Fernández, KTM, +21,455

16º Morbidelli, Yamaha, +21,474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22,142

18º Pol Espargaró, KTM, +27,194

19º Nakagami, Honda, +27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 voltas abaixo

- Lecuona, Honda, 1ª volta não completada

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, +12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, + 19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 37 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 437 pontos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 663 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 620 pontos (campeã do mundo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.