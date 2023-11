Jorge Martín (Ducati): "Había digerido rápido Qatar"

Tras la frustración de los neumáticos en la carrera iluminada de Qatar, el as del Pramac Jorge Martín está listo para atacar de nuevo en Valencia en la lucha por el título de MotoGP.

"Soy una persona impulsiva", confirmó Jorge Martín (25 años) en vísperas del último fin de semana del Campeonato del Mundo, un hecho que hace tiempo que está completamente claro para todo observador. "Pero digerí rápidamente la decepción tras la desastrosa carrera con el neumático trasero duro como una roca en Qatar. Sobre todo porque estaba claro que yo no tenía la culpa". Mucho más difícil fue para los que le rodeaban digerir este enorme revés en la lucha por el título.

Sin embargo, tampoco hubo respuestas por parte de Michelin. "No he hablado con ellos. Lleva tiempo analizar estas cosas", explicó el "Martinator" al ser preguntado. "Quizá lo entendamos en uno o dos meses".

Las perspectivas del aspirante al título mundial, Pecco Bagnaia, en Valencia son básicamente muy buenas. "Eso es cierto. Al principio odiaba el circuito de Valencia como piloto de Moto3. Solo descubrí mi amor por esta pista cuando gané mi primer GP aquí en 2017."

Pero entonces la pasión del madrileño por el Circuit Ricardo Tormo se desarrolló con mayor pasión. Ha terminado en el podio seis veces en las últimas nueve carreras en este circuito y también ha salido desde la pole position en MotoGP en cada uno de los dos últimos años.

"Tengo confianza para ganar tanto el sprint como la carrera. El único problema es que esto podría no ser suficiente", dice Martin. Porque para Bagnaia, dada su ventaja en la clasificación intermedia del Campeonato del Mundo, dos quintos puestos son suficientes si el piloto del Prima Pramac gana dos veces. El duelo entre ambos rivales, que disputaron juntos las temporadas 2015/2016 de Moto3 a los mandos de la Indian Mahindra del equipo Aspar, llegará a su confrontación final en Valencia.

"Básicamente estoy muy satisfecho con lo que hemos conseguido con el equipo esta temporada", dijo Martin, elogiando al equipo del CEO del Pramac, Paolo Campinotti. "Somos el primer equipo privado que se proclama campeón del mundo. Eso me llena de orgullo".

El 15 veces ganador de un GP no se siente presionado de cara al final de temporada. "La verdad es que no. No tengo nada que perder y atacaré en consecuencia".

Resultado de la carrera de MotoGP, Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2.734 seg.

3º Marini, Ducati, + 4.408

4º Viñales, Aprilia, + 4.488

5º Binder, KTM, + 7.246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7º Quartararo, Yamaha, + 7.828

8º Bastianini, Ducati, + 8.239

9º Miller, KTM, + 11.509

10º Martin, Ducati, + 14.819

11º Marc Márquez, Honda, + 14.964

12º Zarco, Ducati, + 17.431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14º Mir, Honda, +18.673

15º Augusto Fernández, KTM, +21.455

16º Morbidelli, Yamaha, +21.474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18º Pol Espargaró, KTM, +27.194

19º Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 vueltas abajo

- Lecuona, Honda, 1ª vuelta no completada

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.391 seg.

3º Marini, Ducati, + 2.875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3.370

5º Bagnaia, Ducati, + 3.957

6º Viñales, Aprilia, + 4.239

7º Binder, KTM, + 5.761

8º Quartararo, Yamaha, + 6.454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12º Miller, KTM, + 10.173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15º Morbidelli, Yamaha, +12.163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17º Lecuona, Honda, + 19.285

18º Nakagami, Honda, + 26.238

19º Mir, Honda, + 28.446

20º Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas abajo

- Oliveira, Aprilia, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 37 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 437 puntos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira, Aprilia. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 663 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 620 puntos (campeón del mundo). 2. Ducati Lenovo Team, 531. 3. Mooney VR46 Racing, 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing, 431. 5. Aprilia Racing, 390. 6. Gresini Racing, 299. 7. Monster Energy Yamaha, 260. 8. CryptoDATA RNF, 120. 9. Repsol Honda, 115. 10. LCR Honda, 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.