Jorge Martin (Ducati) : "Le Qatar a été vite digéré".

"Je suis quelqu'un d'impulsif", confirmait Jorge Martin (25 ans) à la veille du dernier week-end du championnat du monde, un fait qui était en fait parfaitement clair depuis longtemps pour tous les observateurs. "Mais j'ai rapidement digéré ma déception après la course catastrophique au Qatar avec le pneu arrière dur comme de la pierre. D'autant plus qu'il était clair que je n'avais rien à me reprocher". Il a été beaucoup plus difficile pour son entourage de digérer ce revers massif dans la course au titre.

Il n'y a pas eu non plus de réponses de la part de Michelin. "Je n'ai pas parlé avec eux. Il faut du temps pour analyser ces choses", a expliqué le "Martinator" en réponse à une question à ce sujet. "Peut-être que nous comprendrons dans un mois ou deux".

Les perspectives pour le challenger du champion du monde Pecco Bagnaia à Valence sont en principe résolument bonnes. "C'est vrai. Au début, je détestais le circuit de Valence en tant que pilote Moto3. Je n'ai découvert mon amour pour ce circuit que lorsque j'ai remporté mon tout premier GP ici en 2017".

Mais ensuite, la passion du Madrilène pour le circuit Ricardo Tormo s'est développée de manière d'autant plus passionnée. Lors des neuf dernières courses sur ce circuit, il est monté six fois sur le podium et s'est en outre élancé de la pole MotoGP lors de chacune des deux dernières années.

"Je me sens capable de gagner à la fois le sprint et la course. Le problème, c'est que cela pourrait ne pas suffire", explique Martin. Car pour Bagnaia, compte tenu de son avance au classement intermédiaire du championnat du monde, deux cinquièmes places suffiraient en cas de victoire du pilote de Prima Pramac. Le duel entre les deux adversaires, qui ont disputé ensemble les saisons Moto3 2015/2016 sur la Mahindra indienne du team Aspar, atteindra l'épreuve de force finale à Valence.

"Je suis fondamentalement très satisfait de ce que nous avons accompli avec l'équipe cette saison", a déclaré Martin en faisant l'éloge de l'équipe du CEO de Pramac, Paolo Campinotti. "Nous sommes la toute première équipe privée à être devenue championne du monde. Cela me rend fier".

Le quintuple vainqueur de GP ne se sent pas sous pression avant la finale de la saison. "Vraiment pas. Je n'ai rien à perdre et j'attaquerai en conséquence".

