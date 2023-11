Jorge Martin (Ducati): "Ho digerito velocemente il Qatar".

Dopo la frustrazione per le gomme nella gara illuminata in Qatar, l'asso di Pramac Jorge Martin è pronto ad attaccare di nuovo a Valencia nella lotta per il titolo della MotoGP.

"Sono una persona impulsiva", ha confermato Jorge Martin (25) alla vigilia dell'ultimo weekend del Campionato del Mondo, un fatto che è stato a lungo completamente chiaro a tutti gli osservatori. "Ma ho digerito in fretta la delusione dopo la disastrosa gara con la gomma posteriore dura come la roccia in Qatar. Soprattutto perché era chiaro che la colpa non era mia". Per chi gli sta intorno è stato molto più difficile digerire questa pesante battuta d'arresto nella lotta per il titolo.

Tuttavia, non ci sono state risposte nemmeno da parte di Michelin. "Non ho parlato con loro. Ci vuole tempo per analizzare queste cose", ha spiegato il "Martinatore" quando gli è stato chiesto. "Forse lo capiremo tra un mese o due".

Le prospettive per lo sfidante del campione del mondo Pecco Bagnaia a Valencia sono sostanzialmente ottime. "Questo è vero. All'inizio, da pilota della Moto3, odiavo il circuito di Valencia. Ho scoperto il mio amore per questa pista solo quando ho vinto qui il mio primo GP nel 2017".

Ma poi la passione del madrileno per il Circuito Ricardo Tormo si è sviluppata in modo ancora più appassionato. È salito sul podio sei volte nelle ultime nove gare su questo circuito ed è anche partito dalla pole position in MotoGP in ciascuno degli ultimi due anni.

"Ho la fiducia di poter vincere sia la volata che la gara. L'unico problema è che potrebbe non essere sufficiente", dice Martin. Perché per Bagnaia, visto il suo vantaggio nella classifica intermedia del mondiale, due quinti posti sono sufficienti se il pilota di Prima Pramac vince due volte. Il duello tra i due rivali, che hanno disputato insieme le stagioni 2015/2016 della Moto3 sulla Indian Mahindra del team Aspar, arriverà alla resa dei conti a Valencia.

"Sono fondamentalmente molto soddisfatto di ciò che abbiamo ottenuto con la squadra in questa stagione", ha detto Martin, elogiando il team del CEO di Pramac Paolo Campinotti. "Siamo il primo team privato di sempre a diventare campione del mondo. Questo mi rende orgoglioso".

Il 15 volte vincitore di un GP non si sente sotto pressione in vista del finale di stagione. "Non mi sento affatto sotto pressione. Non ho nulla da perdere e attaccherò di conseguenza".

Risultati gara MotoGP, Doha (19.11.):

1° Di Giannantonio, Ducati, 22 giri in 41:43.654 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec.

3° Marini, Ducati, + 4,408

4° Viñales, Aprilia, + 4,488

5° Binder, KTM, + 7,246

6° Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7° Quartararo, Yamaha, + 7.828

8° Bastianini, Ducati, + 8.239

9° Miller, KTM, + 11.509

10° Martin, Ducati, + 14.819

11° Marc Márquez, Honda, + 14.964

12° Zarco, Ducati, + 17.431

13° Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14° Mir, Honda, +18.673

15° Augusto Fernández, KTM, +21.455

16° Morbidelli, Yamaha, +21.474

17° Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18° Pol Espargaró, KTM, +27.194

19° Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 giri in meno

- Lecuona, Honda, 1° giro non completato

Risultato MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, +12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, + 19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 37 gare su 39:

1° Bagnaia, 437 punti. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 663 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 620 punti (campione del mondo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.