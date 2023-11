Jorge Martin (Ducati): "Tinha digerido rapidamente o Qatar"

Depois da frustração com os pneus na corrida iluminada no Qatar, o ás da Pramac Jorge Martin está pronto para atacar novamente em Valência na luta pelo título de MotoGP.

"Sou uma pessoa impulsiva", confirmou Jorge Martin (25) na véspera do último fim de semana do Campeonato do Mundo, um facto que há muito tempo era completamente claro para todos os observadores. "Mas rapidamente digeri a desilusão após a desastrosa corrida com o pneu traseiro duro como pedra no Qatar. Especialmente porque ficou claro que a culpa não era minha." Foi muito mais difícil para os que o rodeavam digerir este enorme revés na luta pelo título.

No entanto, também não houve respostas da Michelin. "Não falei com eles. É preciso tempo para analisar estas coisas", explicou o "Martinador" quando questionado. "Talvez possamos entender dentro de um mês ou dois".

As perspectivas para o desafiador do campeão mundial Pecco Bagnaia em Valência são basicamente muito boas. "Isso é verdade. No início odiava o circuito de Valência como piloto de Moto3. Só descobri o meu amor por esta pista quando ganhei o meu primeiro GP aqui em 2017."

Mas depois a paixão do madrileno pelo Circuito Ricardo Tormo desenvolveu-se ainda mais apaixonadamente. Ele terminou no pódio seis vezes nas últimas nove corridas neste circuito e também partiu da pole position no MotoGP em cada um dos últimos dois anos.

"Tenho confiança para ganhar tanto o sprint como a corrida. O único problema é que isso pode não ser suficiente", diz Martin. Porque para Bagnaia, dada a sua liderança na classificação intermédia do campeonato do mundo, dois quintos lugares são suficientes se o piloto da Prima Pramac vencer duas vezes. O duelo entre os dois rivais, que disputaram as épocas de Moto3 2015/2016 juntos na Indian Mahindra da equipa Aspar, vai chegar ao seu último confronto em Valência.

"Estou basicamente muito satisfeito com o que conseguimos com a equipa esta época", disse Martin, elogiando a equipa do CEO da Pramac, Paolo Campinotti. "Somos a primeira equipa privada a ser campeã do mundo. Isso deixa-me orgulhoso."

O 15 vezes vencedor de GP não se sente sob pressão antes do final da temporada. "Não me sinto mesmo nada. Não tenho nada a perder e vou atacar em conformidade."

Resultado da corrida de MotoGP, Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn em 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2,734 seg

3º Marini, Ducati, + 4,408

4º Viñales, Aprilia, + 4,488

5º Binder, KTM, + 7,246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7º Quartararo, Yamaha, + 7,828

8º Bastianini, Ducati, + 8,239

9º Miller, KTM, + 11,509

10º Martin, Ducati, + 14,819

11º Marc Márquez, Honda, + 14,964

12º Zarco, Ducati, + 17,431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14º Mir, Honda, +18,673

15º Augusto Fernández, KTM, +21,455

16º Morbidelli, Yamaha, +21,474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22,142

18º Pol Espargaró, KTM, +27,194

19º Nakagami, Honda, +27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 voltas abaixo

- Lecuona, Honda, 1ª volta não completada

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, +12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, + 19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 37 de 39 corridas:

1º Bagnaia, 437 pontos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 663 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 620 pontos (campeã do mundo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.