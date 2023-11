Dernière danse pour l'équipe RNF-Aprilia ?

Sur les médias sociaux, Razlan Razali, le directeur de l'équipe CryptoDATA-Aprilia-RNF, a posté un message énigmatique avant le GP de Valence. "Last dance...", pouvait-on lire en lettres blanches sur fond rouge.

L'indication de la "dernière danse" devait-elle simplement faire référence à la finale du championnat du monde ? Ou à la dernière apparition de l'équipe RNF, en proie à des difficultés financières, comme l'a révélé SPEEDWEEK.com hier mercredi ?

Difficile à dire, car dans un communiqué de presse publié presque simultanément, le directeur de l'équipe Razlan Razali et le team manager Wilco Zeelenberg parlaient déjà du test de mardi, au cours duquel l'équipe devait tester pour la première fois l'Aprilia RS-GP23.

En juillet déjà, le président du conseil d'administration de KTM, Stefan Pierer, avait fait état de problèmes budgétaires pour l'équipe RNF. Il espérait alors pouvoir reprendre les deux places de l'équipe pour 2024.

De 2019 à 2021, Razali a dirigé l'équipe Petronas-Yamaha, qui a remporté six courses de MotoGP en 2020 avec Morbidelli et Quartararo et assuré la deuxième place au championnat du monde avec "Morbido".

Mais après 2021, Petronas s'est retiré en tant que bailleur de fonds. Le groupe énergétique italien WithU s'est engouffré dans la brèche et a signé un contrat de trois ans, mais a mis fin à la collaboration dès Misano 2022. Puis, par l'intermédiaire de Dorna, un accord a été conclu pour 2023 avec le groupe opaque CryptoDATA de Roumanie. Les Roumains ont acheté 60 pour cent de l'équipe RNF et continuent d'employer Razali en tant que directeur de l'équipe, il détient 40 pour cent des parts.

D'ailleurs, le nom de l'entreprise RNF est composé des noms des trois enfants de Razali - Razali, Nadia et Farouk.

Comme Miguel Oliveira s'est entre-temps blessé pour la troisième fois et que Raúl Fernández n'a révélé que quelques lueurs d'espoir (meilleur temps à Doha vendredi) et s'est violemment emporté contre le matériel en Malaisie, l'ambiance euphorique que l'équipe RNF avait affichée il y a un an à Valence, lors de la présentation du nouveau bailleur de fonds, s'est vite dissipée. En mars, l'équipe relookée aurait encore été présentée en grande pompe au casino d'Estoril/Portugal, mais à court terme, elle s'est transformée en une présentation virtuelle.

On n'a pas beaucoup vu les responsables de CryptoData ces derniers temps. Ovidiu Toma, Chief Executive Officer et fondateur de l'entreprise, et Bogdan Mărunţiş, Global Strategy Manager et fondateur, sont venus au MotoGP pour donner leur nom au GP d'Autriche de CryptoDATA. La semaine dernière, ils ont rendu visite à l'équipe lors du GP sous les projecteurs à Lusail.

Aujourd'hui, on a appris à Valence que l'équipe RNF n'existerait plus sous sa forme actuelle après la finale du championnat du monde.

Le manager britannique Jeremy Appleton, qui a récemment travaillé pour Alpinestars et Triumph, a amené à Valence des investisseurs américains qui reprendront l'écurie.

Le directeur de course d'Aprilia, Massimo Rivola, ne s'inquiète pas outre mesure. En effet, il a les pilotes sous contrat et est en possession des motos RS-GP22, qui n'étaient qu'en leasing.

Si l'équipe cliente d'Aprilia change à nouveau de propriétaire (à l'époque de Petronas, le circuit de Sepang était propriétaire de l'écurie), le CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, devra donner sa bénédiction.

"Nous distribuons gratuitement les places de MotoGP aux équipes et les reprenons habituellement lorsque les opérateurs ne trouvent plus les budgets nécessaires", a expliqué Ezpeleta.

Ce fut par exemple le cas en 2018, lorsque Aspar Martinez a cédé ses deux créneaux à Petronas-Yamaha en raison de dettes importantes et que la Dorna a temporairement fermé les deux places Marc-VDS-Honda. Les deux créneaux MRC VDS ont ensuite été attribués à Aprilia Racing pour 2022 - après la séparation de Gresini Racing.

Le groupe Pierer n'entre plus en ligne de compte pour la reprise du team RNF pour 2024, car le matériel pour deux nouveaux pilotes aurait dû être commandé au moins en juillet ou en août.

De plus, la Dorna préfère une deuxième équipe Aprilia à une troisième formation KTM.