Cattive notizie: ultimo ballo per la squadra RNF-Aprilia?

Razlan Razali, responsabile del team CryptoDATA-Aprilia RNF, ha pubblicato un messaggio criptico sui social media prima del GP di Valencia. "Ultimo ballo...", si leggeva in caratteri bianchi su sfondo rosso.

Il riferimento all'"ultimo ballo" era semplicemente un riferimento alla finale del Campionato del Mondo? Oppure all'ultima apparizione del team RNF, che si trova in difficoltà finanziarie, come ha riportato ieri (mercoledì) SPEEDWEEK.com?

Difficile dirlo, visto che il boss del team Razlan Razali e il team manager Wilco Zeelenberg hanno parlato quasi contemporaneamente in un comunicato stampa del test di martedì, durante il quale il team avrebbe provato per la prima volta l'Aprilia RS-GP23.

Già a luglio, il CEO di KTM Stefan Pierer aveva segnalato problemi di budget per il team RNF. All'epoca, sperava di poter rilevare le due posizioni del team per il 2024.

Razali ha guidato il team Petronas Yamaha dal 2019 al 2021, che ha vinto sei gare di MotoGP con Morbidelli e Quartararo nel 2020 e si è assicurato il secondo posto nel Campionato del Mondo con "Morbido".

Tuttavia, Petronas si è ritirata come sponsor dopo il 2021. L'azienda energetica italiana WithU si è fatta avanti e ha firmato un contratto triennale, ma ha annullato la collaborazione già a Misano 2022. Con la mediazione di Dorna, è stato poi concordato un accordo per il 2023 con l'opaco gruppo rumeno CryptoDATA. I rumeni hanno acquistato il 60% del team RNF e continuano a impiegare Razali come direttore del team, che detiene il 40% delle azioni.

Per inciso, il nome della società RNF è composto dai nomi dei tre figli di Razali: Razali, Nadia e Farouk.

Con Miguel Oliveira che si è infortunato per la terza volta e Raúl Fernández che ha mostrato solo qualche barlume di speranza (miglior tempo a Doha venerdì scorso) e che si è lamentato del materiale in Malesia, lo stato d'animo euforico che la squadra RNF ha mostrato un anno fa a Valencia, quando è stato presentato il nuovo sponsor, è presto evaporato. A marzo, la nuova squadra sarebbe stata presentata in pompa magna al casinò di Estoril/Portogallo, ma a breve termine è diventata una presentazione virtuale.

Di recente non si è visto molto dei dirigenti di CryptoData. Ovidiu Toma, Amministratore Delegato e fondatore dell'azienda, e Bogdan Mărunţiş, Responsabile della Strategia Globale e fondatore, sono arrivati alle gare di MotoGP come omonimi del GP d'Austria di CryptoDATA. La scorsa settimana hanno fatto visita al team in occasione del GP illuminato a Lusail.

Oggi a Valencia è stato annunciato che il team RNF non esisterà più nella sua forma attuale dopo il finale del Campionato del Mondo.

Il manager britannico Jeremy Appleton, che di recente ha lavorato per Alpinestars e Triumph, ha portato a Valencia degli investitori americani per rilevare la squadra.

Il direttore di gara dell'Aprilia Massimo Rivola non è troppo preoccupato. Ha i piloti sotto contratto ed è in possesso delle moto RS-GP22, che erano solo in leasing.

Se ora ci sarà un altro cambio di proprietà del team clienti Aprilia - il circuito di Sepang era il proprietario della squadra corse nell'era Petronas - il CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta dovrà dare la sua benedizione.

"Distribuiamo gratuitamente i posti in MotoGP ai team e di solito li riprendiamo se gli operatori non riescono più a trovare il budget necessario", ha spiegato Ezpeleta.

Questo è stato il caso del 2018, ad esempio, quando Aspar Martinez ha ceduto i suoi due slot a Petronas-Yamaha a causa dei debiti elevati e Dorna ha temporaneamente chiuso i due slot Marc VDS Honda. I due slot MRC VDS sono stati poi assegnati ad Aprilia Racing per il 2022, dopo la separazione da Gresini Racing.

Il Gruppo Pierer non è più un'opzione per rilevare il team RNF per il 2024, poiché l'equipaggiamento per due nuovi piloti avrebbe dovuto essere ordinato almeno a luglio o agosto.

Inoltre, Dorna preferirebbe avere un secondo team Aprilia piuttosto che una terza formazione KTM.