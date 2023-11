Más notícias: Última dança para a equipa RNF-Aprilia?

Razlan Razali, chefe de equipa da equipa CryptoDATA-Aprilia RNF, publicou uma mensagem enigmática nas redes sociais antes do GP de Valência. "A última dança...", lia-se em letras brancas sobre um fundo vermelho.

A referência à "última dança" era simplesmente uma referência à final do Campeonato do Mundo? Ou à última aparição da equipa RNF, que está em dificuldades financeiras, como a SPEEDWEEK.com noticiou ontem (quarta-feira)?

Era difícil dizer, uma vez que o chefe de equipa Razlan Razali e o gestor de equipa Wilco Zeelenberg falaram quase em simultâneo num comunicado de imprensa sobre o teste de terça-feira, no qual a equipa iria testar a Aprilia RS-GP23 pela primeira vez.

Em julho, o CEO da KTM, Stefan Pierer, já tinha referido problemas de orçamento para a equipa RNF. Na altura, esperava poder assumir as duas posições da equipa para 2024.

Razali liderou a bem-sucedida equipa Petronas Yamaha de 2019 a 2021, que venceu seis corridas de MotoGP com Morbidelli e Quartararo em 2020 e garantiu o segundo lugar no Campeonato do Mundo com "Morbido".

No entanto, a Petronas retirou-se como patrocinador após 2021. A empresa italiana de energia WithU entrou em cena e assinou um contrato de três anos, mas cancelou a colaboração logo em Misano 2022. Foi então acordado um acordo para 2023 com o opaco CryptoDATA Group, da Roménia, através da mediação da Dorna. Os romenos compraram 60% da equipa RNF e continuam a empregar Razali como chefe de equipa, que detém 40% das acções.

A propósito, o nome da empresa RNF é composto pelos nomes dos três filhos de Razali: Razali, Nadia e Farouk.

Com Miguel Oliveira lesionado pela terceira vez e Raúl Fernández a mostrar apenas alguns vislumbres de esperança (melhor tempo em Doha na sexta-feira) e a queixar-se do material na Malásia, o clima de euforia que a equipa da RNF demonstrou há um ano em Valência, quando o novo patrocinador foi apresentado, rapidamente se evaporou. Em março, a nova equipa teria sido pomposamente apresentada no casino do Estoril/Portugal, mas, a curto prazo, tornou-se uma apresentação virtual.

Não se tem visto muito dos gestores da CryptoData nos últimos tempos. Ovidiu Toma, Chief Executive Officer e fundador da empresa, e Bogdan Mărunţiş, Global Strategy Manager e fundador, chegaram às corridas de MotoGP como homónimos do GP da Áustria da CryptoDATA. Na semana passada, visitaram a equipa no GP iluminado em Lusail.

Hoje, em Valência, foi anunciado que a equipa RNF deixaria de existir na sua forma atual após a final do Campeonato do Mundo.

O gestor britânico Jeremy Appleton, que mais recentemente trabalhou para a Alpinestars e Triumph, trouxe investidores americanos a Valência para assumir o controlo da equipa.

O diretor de corrida da Aprilia, Massimo Rivola, não está muito preocupado. Ele tem os pilotos sob contrato e está na posse das motas RS-GP22, que foram apenas alugadas.

Se houver outra mudança de propriedade na equipa cliente da Aprilia - o Circuito de Sepang era o proprietário da equipa de corrida na era Petronas - o CEO da Dorna, Carmelo Ezpeleta, deve dar a sua bênção.

"Distribuímos os lugares de MotoGP às equipas gratuitamente e, normalmente, recuperamo-los se os operadores já não conseguirem encontrar o orçamento necessário", explicou Ezpeleta.

Foi o que aconteceu em 2018, por exemplo, quando a Aspar Martinez cedeu as suas duas vagas à Petronas-Yamaha devido a dívidas elevadas e a Dorna fechou temporariamente as duas vagas da Marc VDS Honda. As duas vagas da MRC VDS foram então atribuídas à Aprilia Racing para 2022 - após a separação da Gresini Racing.

O Grupo Pierer deixou de ser uma opção para assumir a equipa RNF para 2024, uma vez que o equipamento para dois novos pilotos teria de ser encomendado pelo menos em julho ou agosto.

Além disso, a Dorna prefere ter uma segunda equipa Aprilia do que uma terceira formação KTM.