Brivio chez HRC à la place de Puig ?

Lorsque Davide Brivio est venu en tant qu'invité au Grand Prix de Catalogne à Barcelone en 2022, il a été annoncé qu'il remplacerait probablement Alberto Puig, le directeur de l'équipe Repsol-Honda. Mais cette information s'est avérée être un conte d'été, car Brivio avait signé un contrat de trois ans en Formule 1, de 2021 à fin 2023, avec Alpine, l'équipe qui a succédé à Renault.

Mais aujourd'hui, de violentes restructurations sont en cours au sein de la Honda Racing Corporation. Il y a un an, le directeur technique Takeo Yokoyama a été écarté, puis l'ancien directeur technique de Suzuki Ken Kawauchi a été engagé, qui a semblé impuissant dès le premier jour. En mars, le directeur général du HRC, Tetsuhiro Kuwata, sera apparemment lui aussi mis à la retraite. Le responsable du marketing de Repsol Honda, Héctor Martin, rejoint le club de football RCD Majorque où il occupe le poste de directeur de la communication et des médias. Marc Márquez fait également ses adieux et emmène avec lui le spécialiste des pneus Javier Ortiz chez Gresini Ducati. José Manuel Escámez, coordinateur technique et logistique de la Honda Racing Corporation, quitte également le département MotoGP et devient le nouveau team manager de l'équipe d'usine Honda Superbike à la place de León Camier. Puig installe volontiers des Espagnols aux commandes du pouvoir.

D'autres départs sont à prévoir.

Dans le paddock du Circuit Ricardo Tormo de Valence, long de 4,005 km, on pouvait entendre jeudi qu'Alberto Puig, le directeur de l'équipe Repsol Honda, devait lui aussi craindre pour son poste et porter la responsabilité des échecs des dernières années et de la séparation avec Márquez. Davide Brivio, manager de l'équipe MotoGP Suzuki Ecstar de 2014 à fin 2020, remplacerait Puig après la saison 2023, selon les rumeurs.

SPEEDWEEK.com a demandé jeudi à l'ancien vainqueur du GP 500 cm3 Puig, qui s'est fait quelques ennemis avec son régime sévère, s'il y avait du vrai dans ces spéculations. "J'ai un contrat pour 2024", a répondu l'Espagnol. "Tu dois demander à ceux qui sont là-haut", a-t-il complété en faisant un signe de la main en direction du premier étage du camion-bureau du HRC où sont réunis les top managers japonais du HRC.

Comme les responsables du HRC pratiquent depuis des années une communication souterraine et agissent comme si le projet MotoGP, qui coûte au moins 70 millions d'euros, n'était qu'une fin en soi et non une plateforme globale de promotion de l'image, les discussions avec les Japonais sont une perte de temps.

C'est compréhensible : un coup d'œil sur les tableaux du championnat du monde laisserait sans voix plus d'un manager : dernière place au championnat du monde des marques, en queue de peloton au championnat du monde des équipes, Marc Márquez, meilleur pilote Honda au championnat du monde des pilotes, à la 14e place, Repsol-Honda n'a pas gagné depuis deux ans.

Davide Brivio est arrivé chez Alpine en tant que faiseur de champions du monde rayonnant. Mais il n'a jamais obtenu chez les Français (il s'agit de l'ancienne équipe d'usine Renault) l'influence au plus haut niveau du management qu'on lui avait apparemment fait miroiter. Entre-temps, il a été relégué au rang de "directeur des projets d'expansion de la course" et mis sur une voie secondaire.

L'équipe Alpine F1 accueillera en 2023 les deux Français Pierre Gasly et Esteban Ocon. En fait, Brivio en tant que directeur sportif et Marcin Budkowski devaient se partager les tâches de gestion opérationnelle et être subordonnés au CEO d'Alpine Laurent Rossi, qui rapportait directement au CEO de Renault Luca de Meo. Mais Rossi a entre-temps été remplacé par le nouveau CEO Philippe Knief.

La carrière fulgurante de Brivio en Formule 1 n'a pas abouti.

Le cœur de Brivio continue de battre pour le MotoGP, et il pourrait aider Honda, premièrement à remettre une moto compétitive sur le circuit pour 2024, et deuxièmement à être mieux positionné à l'avenir en ce qui concerne le personnel de conduite. Avec Mir et Marini (Repsol) et Zarco et Nakagami (chez LCR), le HRC ne disposera pas en 2024 de formations de pilotes exceptionnelles.

Parallèlement, on entend régulièrement des rumeurs selon lesquelles Brivio, le chef d'équipe de MotoGP à succès, aurait reçu une offre de HRC et pourrait devenir le principal responsable de l'équipe Repsol-Honda.

Cela ferait en tout cas plaisir à Joan Mir, qui a été champion du monde chez Suzuki Ecstar avec Brivio en 2020 et qui a gravement échoué chez HRC - 22e place au championnat du monde !

Résultats de la course MotoGP de Doha (19.11.) :

1. Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43,654 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec

3. Marini, Ducati, + 4,408

4. Viñales, Aprilia, + 4,488

5. Binder, KTM, + 7,246

6. Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7. Quartararo, Yamaha, + 7,828

8. Bastianini, Ducati, + 8,239

9. Miller, KTM, + 11,509

10. Martin, Ducati, + 14,819

11. Marc Márquez, Honda, + 14,964

12. Zarco, Ducati, + 17,431

13. Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14e Mir, Honda, + 18,673

15. Augusto Fernández, KTM, + 21,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 21,474

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 22,142

18. Pol Espargaró, KTM, + 27,194

19e Nakagami, Honda, + 27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 tours de retard

- Lecuona, Honda, 1er tour non terminé

Résultats du sprint MotoGP de Doha (18.11.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52,634 min.

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20e Bastianini, Ducati, + 35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 1er tour non terminé

Classement du championnat du monde MotoGP après 37 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 437 points. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 663 points (champion du monde). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 620 points (champion du monde). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.