Le scope nuove spazzano bene: Brivio al posto di Puig alla HRC?

La Honda Racing Corporation è in fase di riordino. Ora anche Alberto Puig deve temere per il suo posto di lavoro? L'ex team manager della Suzuki Davide Brivio sostituirà Puig.

Quando Davide Brivio ha partecipato come ospite al Gran Premio di Catalunya a Barcellona nel 2022, è stato riferito che probabilmente avrebbe sostituito il direttore del team Repsol Honda Alberto Puig. Tuttavia, questa notizia si è rivelata una favola estiva, in quanto Brivio aveva firmato un contratto triennale altamente remunerato in Formula 1 dal 2021 alla fine del 2023 - con Alpine, il team successore di Renault.

Tuttavia, è in corso una profonda ristrutturazione presso la Honda Racing Corporation. Un anno fa è stato licenziato il direttore tecnico Takeo Yokoyama ed è stato assunto l'ex direttore tecnico della Suzuki Ken Kawauchi, che è sembrato impotente fin dal primo giorno. A marzo, a quanto pare, anche il Direttore Generale della HRC Tetsuhiro Kuwata sarà promosso alla pensione. Il responsabile marketing di Repsol Honda, Héctor Martin, si trasferisce alla squadra di calcio RCD Mallorca, dove assume il ruolo di direttore delle comunicazioni e dei media. Anche Marc Márquez saluta e porta con sé il gommista Javier Ortiz alla Gresini Ducati. Anche José Manuel Escámez, Coordinatore Tecnico Logistico della Honda Racing Corporation, lascia il reparto MotoGP per diventare il nuovo team manager del team Honda Superbike works al posto di León Camier. A Puig piace installare spagnoli nei centri di potere.

Ci si aspettano altre partenze.

Nel paddock del Circuito Ricardo Tormo di Valencia, lungo 4,005 chilometri, giovedì si vociferava che anche il direttore del team Repsol Honda Alberto Puig temesse per la sua posizione e si prendesse la colpa dei fallimenti degli ultimi anni e della separazione da Márquez. Si dice che Davide Brivio, team manager di successo della MotoGP alla Suzuki Ecstar dal 2014 alla fine del 2020, sostituirà Puig dopo la stagione 2023.

Giovedì SPEEDWEEK.com ha chiesto all'ex vincitore del GP di 500cc Puig, che si è fatto alcuni nemici con il suo rigido regime, se ci fosse del vero in questa speculazione. "Ho un contratto per il 2024", ha risposto lo spagnolo. "Dovete chiedere a loro lassù", ha aggiunto, indicando il primo piano del camion ufficio della HRC, dove sono riuniti i massimi dirigenti giapponesi della HRC.

Poiché i dirigenti della HRC comunicano in modo sotterraneo da anni e si comportano come se il progetto MotoGP, che costa almeno 70 milioni di euro, fosse puramente fine a se stesso e non una piattaforma globale per la pubblicità dell'immagine, le discussioni con i giapponesi sono una perdita di tempo.

Comprensibilmente, uno sguardo alle classifiche dei campionati lascerebbe molti manager senza parole: ultimo posto nel Campionato Costruttori, fanalino di coda nel Campionato Team, Marc Márquez al 14° posto come miglior pilota Honda nel Campionato Piloti, Repsol-Honda non vince da due anni.

Davide Brivio è arrivato alla Alpine come un raggiante campione del mondo. Tuttavia, non ha mai ottenuto l'influenza ai massimi livelli dirigenziali della squadra francese (l'ex team Renault) che gli era stata apparentemente promessa. Da allora, è stato liquidato con il titolo di "Direttore dei progetti di espansione delle corse" e relegato ai margini.

I due francesi Pierre Gasly ed Esteban Ocon guideranno per il team Alpine F1 nel 2023. Brivio avrebbe dovuto condividere i compiti di gestione operativa come Direttore Sportivo con Marcin Budkowski e riferire al CEO Alpine Laurent Rossi, che riferiva direttamente al CEO Renault Luca de Meo. Tuttavia, Rossi è stato sostituito dal nuovo CEO Philippe Knief.

La stellare carriera di Brivio in Formula 1 si è conclusa con un nulla di fatto.

Il cuore di Brivio continua a battere per la MotoGP, e alla Honda potrebbe contribuire in primo luogo a riportare una moto competitiva in pista per il 2024 e in secondo luogo a posizionarsi meglio in termini di personale per i piloti in futuro. Con Mir e Marini (Repsol) e Zarco e Nakagami (LCR), la HRC non ha esattamente una formazione di piloti eccezionale per il 2024.

Allo stesso tempo, si sono ripetute le voci secondo cui il team principal di successo della MotoGP, Brivio, avrebbe ricevuto un'offerta dalla HRC e potrebbe diventare il responsabile del team Repsol Honda.

Questo farebbe sicuramente piacere a Joan Mir, che è diventato campione del mondo con Brivio alla Suzuki Ecstar nel 2020 e ha fallito malamente alla HRC - 22° posto nel campionato del mondo!

Risultati MotoGP gara Doha (19.11.):

1° Di Giannantonio, Ducati, 22 giri in 41:43.654 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec.

3° Marini, Ducati, + 4,408

4° Viñales, Aprilia, + 4,488

5° Binder, KTM, + 7,246

6° Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7° Quartararo, Yamaha, + 7.828

8° Bastianini, Ducati, + 8.239

9° Miller, KTM, + 11.509

10° Martin, Ducati, + 14.819

11° Marc Márquez, Honda, + 14.964

12° Zarco, Ducati, + 17.431

13° Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14° Mir, Honda, +18.673

15° Augusto Fernández, KTM, +21.455

16° Morbidelli, Yamaha, +21.474

17° Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18° Pol Espargaró, KTM, +27.194

19° Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 giri in meno

- Lecuona, Honda, 1° giro non completato

Risultati MotoGP Sprint Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, + 12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, + 19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 37 gare su 39:

1° Bagnaia, 437 punti. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 663 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 620 punti (campione del mondo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.